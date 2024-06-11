Пишемо довіреності, призначаємо відповідальних за майно: як юридично правильно підготуватися до мобілізації

В ідеалі, треба залучити юриста, який проаналізує всі правові нюанси переходу з цивільного у військове життя

Оновлене законодавство про мобілізацію, вочевидь, передбачає, що до українського війська потрапить значна кількість військовозобов’язаних. Та змінюючи цивільну професію на військову, варто пам’ятати про юридичний бік мобілізації.

"Телеграф" поспілкувався з досвідченими юристами й дізнався, як правильно владнати свої справи перед мобілізацією, які документи оформити та які довіреності написати: Мобілізація: три важливі поради, як підготуватися до служби

Проконсультуйтесь з юристом. В ідеалі, треба залучити юриста, який проаналізує всі правові нюанси переходу з цивільного у військове життя, бо коли мобілізують, наприклад, керівника підприємства або ж пересічного робітника, то і юридичні зобов’язання у них будуть різні.

Напишіть заповіт. На війні можливо все, тож подбати про майно буде не зайвим.

— Річ не тільки у війні. Заповіт необхідний і в звичайному житті, якщо людина хоче розпорядитися своїм майном на випадок смерті, щоб воно дісталося певним людям, — коментує "Телеграфу" адвокат Дмитро Бузанов.

Крім заповіту, за словами юриста Олександра Золотухіна, варто окремо подбати про виплати рідним у разі загибелі військового.

— Відповідно до змін в законодавстві, якщо раніше право на виплату у разі загибелі військовослужбовця мали лише його дружина, діти або батьки, то тепер він має право написати розпорядження, кому дістається виплата у разі загибелі. Тому якщо військовослужбовець не має, наприклад, дружини та батьків, але має повнолітніх дітей, то виплати не дістануться взагалі нікому, адже повнолітні діти не мають права на отримання виплати. Тому є необхідність залишити розпорядження стосовно цієї виплати, — каже "Телеграфу" Золотухін.

— Також, коли оформлюють особову справу військовослужбовця, потрібно щоб були вказані актуальні контактні особи: дружина, мати, діти, — додає "Телеграфу" адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

— Бувають випадки, коли відбуваються зловживання правами з боку цивільних дружин, які можуть не мати права на грошову компенсацію.

Тому вказані контактні особи перед судом матимуть перевагу, аніж ті, які будуть доводити, що проживали з військовослужбовцем останні п’ять років, — зазначає юристка.

Напишіть довіреності. На все що тільки можна: на управління майном, боргами, банківським рахунком. Також треба призначити відповідального за керування майном.

— Обов’язково потрібна нотаріальна довіреність на уповноважену особу щодо права представляти інтереси військовослужбовця у разі, якщо з ним щось станеться. Наприклад, треба буде найняти адвоката, а військовослужбовець перебуває у важкому стані, йому потрібна юридична допомога, а він не може підписати договір. І на підставі передоручення повноважень він може бути захищений, — пояснює Аніщенко.

А як діяти, якщо мобілізований вже опинився в лавах ЗСУ і вважає, що його права порушують безпосередньо в армії?

— Насамперед, треба звертатися з рапортом до свого командира з проханням вирішити те, чи інше питання. Крім того, можна телефонувати на гарячу лінію Міноборони (за номером 1512. — Ред.), писати скарги як самому, так і за допомогою юристів, в Міноборони. Писати у Військову службу правопорядку, військову прокуратуру. Головне щось робити, діяти. Коли людина просто говорить слова, то це ніде не закріплено, це неможливо довести, а якщо людина пише рапорти і письмові скарги, відповідно на це потрібно реагувати, — резюмує Олександр Золотухін.

Насамкінець, опитані виданням юристи радять майбутнім мобілізованим пройти медичне обстеження (бажано в комунальній лікарні), до проходження ВЛК, щоб, наприклад, з короткозорістю не потрапити у снайпери.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими індивідуальними особливостями не мобілізують до ЗСУ.