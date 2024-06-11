Є кілька груп: які підприємства та компанії можуть забронювати своїх співробітників від мобілізації

У міністерстві пояснили, куди слід звертатися організаціям, щоб забронювати своїх співробітників

У Міністерстві економіки України пояснили, які підприємства підпадають під бронювання від мобілізації. Заклади, що входять до цього списку, можуть бронювати 100% співробітників.

Про це повідомили у пресслужбі відомства. Уряд удосконалив ухвалу про бронювання, яка діяла раніше.

Так під броню потрапляють військовозобов’язані співробітники наступних підприємств, установ та організацій:

які виробляють товари, виконують роботи, надають послуги, необхідні для забезпечення потреб ЗСУ та інших формувань,

які є критично важливими для економіки та для забезпечення життєдіяльності населення.

Керівники першої категорії підприємств мають подати заявку до центральних органів виконавчої влади, які керують військовими формування, СБУ, Міноборони чи Мінстратегпрому. Підприємства, що належать до другої категорії, подають заявку на бронь співробітників у Міністерства та обласні військові адміністрації.

Нагадаємо, що в Мінекономіки докладно пояснили, що зміниться після поновлення постанови уряду №76. Саме цей документ дозволяє підприємствам в Україні забронювати більшу частину співробітників, навіть тих, які мають дефіцитну військову спеціальність.

Також "Телеграф" розповідав про те, яким критеріям має відповідати установа, щоби отримати бронь співробітників. Загалом у Мінекономіки назвали 7 таких критеріїв.