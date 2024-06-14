Замилює очі Заходу та намагається виглядати рішучим: аналітик пояснив, що стоїть за пропозиціями Путіна

Диктатор розуміє, що на його умови не піде ніхто

У світі обговорюють Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, та запропоновану президентом Зеленським "формулу миру", тоді як про "план Путіна" ніхто не заїкається. Це неабияк дратує російського диктатора, який тепер вкидує різні сценарії та шукає підтримки, певен Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" він пояснив, чому саме сьогодні Путін виступив зі своїми пропозиціями щодо "завершення війни" в Україні й що стоїть за заявами російського диктатора.

— Яка ваша думка стосовно сьогоднішніх заяв Путіна з його "мирним планом". Чому саме зараз такі заяви, і що вони означають?

— Зараз, тому що Путін намагається, скажімо так, перехопити медійну ініціативу напередодні саміту миру.

Скажу одразу, що це йому не дуже вдається, тому що я не бачу сьогодні заяв від інших держав, які б говорили про те, що саме такий "план Путіна" потрібно підтримати. Натомість всі обговорюють Глобальний саміт миру за участі президента України та український мирний план, який повинен бути взятий за основу як саме справедливий мир. Водночас такі заяви Путіна свідчать про те, що Росія готова продовжувати війну.

Думаю, і в Росії розуміють, і сам Путін, можливо, теж розуміє, що на такі умови не піде ніхто: вийти українським військам, залишити навіть ті території, які зараз контролює українська армія: Запоріжжя, Херсон, Донеччину. Ба більше, за версією Путіна, погодитися, що це вже територія РФ.

Путін фактично десь відчуває, що досягти повною мірою цілей військовим шляхом йому зараз не вдається, тому він вкидає ось такі різні сценарії, шукаючи підтримки, демонструючи свою начебто рішучість, готовність воювати в довгу. Намагаючись залякати Захід, в тому числі наших партнерів, щоб з'явилися публікації про те, що Путін має намір воювати довго, що росіяни накопичать ресурси, їм всього буде вистачати, і що його зухвалість і впевненість, мовляв, свідчать про те, що, можливо, варто шукати компромісів.

Очільник Кремля застосовує елементи інформаційно-психологічного впливу, тиску і терору проти західних партнерів. Сподіваюсь, що вони на це відреагують належним чином, і всі засвідчать у своїх заявах, що умови Путіна неприйнятні, тому що єдиною реакцією на такі заяви мало б бути збільшення підтримки України. Тому що очевидно для всього світу, що Путін і його агресивний режим потрібно зупинити.

Якщо Путіну дати досягти успіху в Україні й дати те, що він назве своєю перемогою, Росія буде прагнути рухатися далі: воювати проти НАТО і так далі.

— Тобто зараз важливо, аби на Заході ніхто не сприйняв серйозно всі ці заяви, бо вони виглядають радше як замилювання очей, грубо кажучи.

— Ніхто їх так не сприйняв і не почав боятися. Путін себе так поводить начебто впевнено і каже: якщо зараз Україна не прийме ці умови, значить далі [умов] буде ще більше. Натякаючи на те, що вони підуть далі, розширять свій наступ.

Якщо вони так хочуть, то, знаєте, є вислів спартанського царя Леоніда "Прийди й візьми". Якщо ви такі впевнені, то чому ж не можете взяти Херсон і Запоріжжя, а воюєте за села в Донецькій області, не маючи значних успіхів? І важливо зараз відділити зерна від полови, розумієте, щоб не піти на поводу і не подумати, що ось така самонадіяна, цинічна і нахабна поведінка Путіна свідчить про сильні позиції Росії.

— Ця історія навпаки свідчить про все-таки слабку позицію Росії?

— Так.

— Водночас росіяни кажуть, що будуть з Китаєм просувати цю ініціативу, хоча у Пекіна є свій мирний план. Тому цікаво, як буде у китайсько-російському контексті це далі розвиватися.

— Розумієте, за великим рахунком це все в певній мірі — спільна китайсько-російська позиція. Вона така, в принципі, і є на сьогодні. І, знову ж таки, Китай, коли говорить про те, що він за територіальну цілісність, не конкретизує.

Можливо, вони сприймають території, які РФ окупує, російськими. І вони виступають за територіальну цілісність Росії так, як внесено в Конституцію РФ. Тому це абсолютно коригує цю китайську ініціативу.

Нагадаємо, раніше політолог та директор Інституту світової політики Євген Магда в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, що, на його думку, означають сьогоднішні заяви російського диктатора, і на що вони спрямовані.