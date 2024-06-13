Дипломатична перемога України, формулу миру "дотиснули": що відбудеться на саміті у Швейцарії

Деякі потенційні країни-учасники після змін поставили на паузу свою присутність

Швейцарія відмовилася від підсумкового документа Саміту миру, який міг би мати для України негативні наслідки. У найкоротші строки його переглянули та виправили ключові проблеми. Новий варіант вийшов цілком прийнятним для України.

З тексту було прибрано "лазівки", які відкривали б шлях до територіальних поступок України. Також було змінено вимоги до альтернативних "мирних планів ", умови приєднання Росії до мирного процесу тощо. Про це пише Європейська правда.

Внаслідок змін деякі потенційні країни-учасники на цей час поставили на паузу свою присутність на цьому заході. Однак переважна більшість все ж таки залишилася з Україною.

Спочатку Київ і Швейцарія хотіли досягти на Саміті позитивних результатів у результаті. За інформацією "ЄП", квітневий проєкт спільного комюніке був цілком прийнятним для України. Він наголошував на важливих для України червоних лініях, просував "формулу миру Зеленського" і міг стати відправною точкою для консультацій з іншими.

Водночас Київ одразу повідомили, що український варіант доведеться докорінно змінити. Швейцарія прагнула максимально врахувати думки всіх, щоб у Бюргеншток приїхало якнайбільше лідерів – і Україна зрештою погодилася на такий підхід. Наприкінці травня було передано компромісний варіант, проте для України він виявився дуже небезпечним.

"З нього вичистили ключові ідеї, заради яких у принципі організовували зустріч на найвищому рівні, і навіть європейські партнери дивувалися, чому Україна поступається ключовими для себе питаннями", — йдеться у матеріалі.

Новий документ викликав дискусію. Декілька країн звернулися до Швейцарії з пропозицією переглянути спільну заяву. Незабаром Україна заявила, що "не відступить від Формули миру", а президент Володимир Зеленський все частіше почав говорити, що українське бачення перемоги над РФ не має альтернатив. Через кілька днів Швейцарія надіслала всім новий проєкт спільного комюніке, в якому відступила від багатьох позицій. Цей проєкт виявився вже прийнятним для України.

Що змінилося у документі

Даний проєкт є двосторінковим документом, який формально, як і раніше, присвячений лише трьом пунктам з української "формули миру": ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення військовополонених.

Оновлений проєкт виправив більшість ключових проблем:

Російська агресія

У травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія". А тим більше – констатації того, що йдеться не про війну двох країн, а про російську агресію, тобто міжнародний злочин, де Україна є жертвою. Цей юридичний факт підтверджено багатьма міжнародними інституціями та рішенням Генасамблеї ООН.

Територіальна цілісність та Статут ООН

Рішення саміту, яке було запропоновано швейцарцями, створювало юридичне вікно для того, щоб за необхідності включити відмову України від частини її території до умов "стійкого миру з РФ". У виправленій версії чітко прописали, що основою сталого світу буде лише "таке рішення, яке буде ґрунтуватися на принципі поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав".

"Альтернативні формули світу"

Минулий проєкт розмивав значення "формули Зеленського миру" і відкривав простір для міжнародного обговорення всіх альтернативних бачень світу. Наприклад, китайсько-бразильського, який передбачає зупинення посилення ЗСУ та зупинення бойових дій. У новому формулюванні йдеться, що братимуть до уваги лише мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву.

Залучення Росії

В Україні викликало обурення згадки про можливу участь Росії у подальших мирних переговорах. Попередній варіант рішення саміту цей фільтр не проходив. У новому проєкті цей блок було переписано з нуля. Швейцарці погодилися взагалі не згадувати про Росію, натомість йдеться про "всі сторони". Відтепер там немає ослабленої вимоги про "заходи щодо зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії". Також видалено згадки про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому.

Проблеми із трьома пунктами

Саміт буде присвячений лише трьом тематикам – ядерна безпека (питання ядерних загроз РФ та окупованій Запорізькій АЕС), харчова безпека (тобто вільний експорт продукції з України) та обмін полоненими (разом із поверненням незаконно викрадених дітей та цивільних осіб). Одну із проблем в оновленому документі виправили – додали, що "напади на торгові судна в портах і на всьому шляху проходження, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру неприйнятні". Це стосується не лише зерновозів, а будь-яких цивільних суден.

У питанні ядерної безпеки амбітність формулювань залишилася нижчою: український план вимагає від Росії також деокупації та демілітаризації ЗАЕС, а от у швейцарському документі на це не наважилися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спікер президента України Сергій Никифоров розповів, чи братиме Китай участь на Саміті миру у Швейцарії.