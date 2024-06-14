Замыливает глаза Западу и пытается выглядеть решительным: аналитик объяснил, что стоит за предложением Путина

Диктатор понимает, что на его условия не пойдет никто

В мире обсуждают Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии и предложенную президентом Зеленским "формулу мира", тогда как о "плане Путина" никто не заикается. Это очень раздражает российского диктатора, который теперь вбрасывает разные сценарии и ищет поддержки, уверен Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" он объяснил, почему именно сегодня Путин выступил со своими предложениями по "завершению войны" в Украине и что стоит за заявлениями российского диктатора.

— Каково Ваше мнение по поводу сегодняшних заявлений Путина с его "мирным планом". Почему именно сейчас такие заявления и что они означают?

— Сейчас, потому что Путин пытается, скажем так, перехватить медийную инициативу в преддверии саммита мира.

Скажу сразу, что ему это не очень удается, потому что я не вижу сегодня заявлений от других государств, которые бы говорили о том, что именно такой "план Путина" нужно поддержать. Все же обсуждают Глобальный саммит мира с участием президента Украины и украинский мирный план, который должен быть взят за основу как именно справедливый мир. В то же время, такие заявления Путина свидетельствуют о том, что Россия готова продолжать войну.

Думаю, и в России понимают, и сам Путин, возможно, тоже понимает, что на такие условия не пойдет никто: выйти украинским войскам, оставить даже те территории, которые сейчас контролирует украинская армия: Запорожье, Херсон, Донецкую область. Более того, по версии Путина, согласиться, что это уже территория РФ.

Путин фактически где-то чувствует, что достичь в полной мере целей военным путем ему сейчас не удается, поэтому он вбрасывает вот такие разные сценарии, ища поддержки, демонстрируя свою вроде бы решительность, готовность воевать в долгую. Пытаясь запугать Запад, в том числе наших партнеров, чтобы появились публикации о том, что Путин намерен воевать долго, что россияне накопят ресурсы, им всего будет хватать, и что его дерзость и уверенность, мол, свидетельствуют о том, что, возможно, следует искать компромиссы.

Глава Кремля применяет элементы информационно-психологического воздействия, давления и террора против западных партнеров. Надеюсь, что они на это отреагируют должным образом, и все засвидетельствуют в своих заявлениях, что условия Путина неприемлемы, потому что единственной реакцией на такие заявления должно быть увеличение поддержки Украины. Потому что очевидно всему миру, что Путин и его агрессивный режим нужно остановить.

Если Путину дать добиться успеха в Украине и дать то, что он назовет своей победой, Россия будет стремиться двигаться дальше: воевать против НАТО и так далее.

— То есть сейчас важно, чтобы на Западе никто не воспринял серьезно все эти заявления, потому что они выглядят скорее как замыливание глаз, грубо говоря.

— Никто их и не воспринял и не стал бояться. Путин себя так ведет вроде бы уверенно и говорит: если сейчас Украина не примет эти условия, значит дальше [условий] будет еще больше. Намекая на то, что они пойдут дальше, расширят свое наступление.

Если они так хотят, то, знаете, есть изречение спартанского царя Леонида "Приди и возьми". Если вы так уверены, то почему же не можете взять Херсон и Запорожье, а сражаетесь за села в Донецкой области, не имея значительных успехов? И важно сейчас отделить зерна от плевел, понимаете, чтобы не пойти на поводу и не подумать, что вот такое самонадеянное, циничное и наглое поведение Путина свидетельствует о сильных позициях России.

— Эта история наоборот свидетельствует о слабой позиции России?

— Да.

— В то же время россияне говорят, что будут с Китаем продвигать эту инициативу, хотя у Пекина есть свой мирный план. Поэтому интересно, как это будет в китайско-российском контексте дальше развиваться.

— Понимаете, по большому счету, это все в некоторой мере — общая китайско-российская позиция. Она таковой, в принципе, и является на сегодня. И опять же Китай, когда говорит о том, что он за территориальную целостность, не конкретизирует.

Возможно, они воспринимают оккупированные РФ територри российскими. И они выступают за территориальную целостность России так, как это внесено в Конституцию РФ. Потому это абсолютно корректирует эту китайскую инициативу.

Напомним, ранее политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" пояснил, что, по его мнению, означают сегодняшние заявления российского диктатора и на что они направлены.