Це повний обман: у Зеленського відповіли на "мирний план" Путіна

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи умови президента РФ Володимира Путіна щодо припинення бойових дій, заявив, що Росія не має бажання припиняти війну. А висунуті Путіним пропозиції говорять про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

Про це він написав на своїх сторінці в мережі Х. Він каже, що жодних нових "мирних пропозицій" від Росії не надходило.

"Суб'єкт Путін озвучив лише стандартний набір агресора, який вже неодноразово звучав. Його зміст досить специфічний, надзвичайно образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно говорить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", — написав Подоляк.

На його думку, пропозиції Путіна звучать так: "віддайте нам свої території", "відмовтеся від свого суверенітету та своєї суб'єктності", "залишіть себе незахищеними (не вступайте до альянсу)", "скасуйте (разом із західними країнами) всі санкції в повному обсязі обсязі та негайно, щоб ми могли наповнити нашу мілітаризовану економіку та вкладати більше коштів в інформаційні провокації по всьому світу" та "давайте терміново виправимо "поразку Росії" за рахунок України".

"Звичайно, у цьому немає жодної новизни, жодних реальних мирних пропозицій та жодного бажання припинити війну. Але є бажання не платити за цю війну та продовжити її у нових форматах. Це все повний обман. Тому — ще раз — позбудьтеся ілюзій і перестаньте всерйоз сприймати образливі для здорового глузду "пропозиції Росії"", — підсумував Подоляк.

Також на сайті Міністерства закордонних справ зʼявився коментар щодо чергових маніпулятивних заяв Путіна. Там заявили, що мета таких заяв у тому, щоб ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

"Абсурдною є спроба Путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН", — йдеться у повідомленні.

До того ж у МЗС звернули і на час озвучення тез, стосовно мирного плану. Там переконані, що Путін це зробив навмисно перед самітом миру у Швейцарії.

"Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", — додали у відомстві.

Що казав Путін

Умови, на яких Володимир Путін пропонував завершити воєнний конфлікт, такі:

Українські війська мають бути виведені з Луганської та Донецької народних республік, а також з Херсонської та Запорізької областей,

Київ повинен відмовитися від планів вступу до НАТО,

в України має бути нейтральний, без’ядерний статус,

санкцій проти Росії мають бути скасовані,

статус Криму та Севастополя, ДНР та ЛНР, Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ теж має бути зафіксований у міжнародних документах.

Нагадаємо, у Женеві 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток відбудеться Глобальний саміт миру. Під час зустрічі лідери понад 150 країн світу обговорять імплементацію "формули миру" президента України Володимира Зеленського. Росію вирішили не запрошувати на установчий саміт, адже її присутність може зашкодити пошуку рішень.

Політолог Євген Магда в коментарі "Телеграфу" пояснив, як Україні реагувати на умови переговорів від РФ.