Знову плачеться і бреше: сім найгучніших заяв Путіна з останнього виступу

Зібрали для вас добірку цинічних та брехливих заяв російського диктатора

Російський "президент" Володимир Путін у виступі 14 червня назвав умови для переговорів з Україною та знову заговорив, нібито РФ обдурили. У своїй промові він згадав наступ російської армії на Київ та прокоментував потенційну війну з Європою.

Кремлівський диктатор зачитав свою дивну промову у Міністерстві закордонних справ РФ (МЗС), раніше його виступ анонсував прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. "Телеграф" зібрав добірку найгучніших заяв Путіна.

Росія "хотіла домовлятись"

Путін заявив, нібито РФ не визнавала "незалежність" окупованих нею ж у 2014 році територій Донецької та Луганської областей, бо "хотіла домовитись". Але її "обдурили". Росія нібито виконувала "Мінські домовленості", а Захід відмовився це робити.

"Просто надули нас, в черговий раз обдурили", ― плачеться Путін.

РФ "не збиралась захоплювати Київ"

Російський диктатор сказав, що Збройні сили РФ не збирались штурмувати українську столицю. Нібито не було такого політичного рішення. А те, що відбувалось у лютому-березні 2022 року Путін цинічно назвав "операцією з примусу до миру".

"Жодного політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру", ― видав Путін.

Путін погрожує Заходу через конфіскацію активів

Кремлівський диктатор назвав конфіскацію активів "крадіжкою". І він погрожував, що за вилучені гроші "покарає" Захід.

"Крадіжка російських активів на Заході не залишиться безкарною", ― сказав Путін.

Росія "не збирається нападати на Європу"

"Президент" РФ у виступі багато говорив про Захід, НАТО та агресію Вашингтона. Також він погрожував Заходу через конфіскацію активів, а потім цинічно заявив, що нападати на Європу не буде.

"Заяви про те, що Росія нападе на Європу ― абсолютна маячня", ― сказав Путін.

Після цього диктатор заявив, що Європі "треба дружити" з РФ. І нібито "Москва до цього готова".

"Якщо Європа хоче зберегтися як один із центрів світу, їй потрібно бути в добрих відносинах із РФ, Москва до цього готова", ― сказав кремлівський диктатор.

Путін назвав звірства російських солдат у Бучі "провокацією"

Одна з найбільш цинічних заяв хазяїна Кремля стосується трагедії, яку побачив весь світ. Саме коли звільнили Бучу, то міжнародна спільнота зрозуміла, хто такі є росіяни.

Путін цинічно заявив, що це "українська провокація". Нібито все ще було зроблено, аби не домовлятись з Росією про припинення війни.

"Провокація в Бучі була потрібна Україні, щоб пояснити відмову від домовленостей із РФ", ― сказав Путін.

Путін назвав Зеленського "нелегітимним" президентом України

Диктатор продовжує проштовхувати свою тезу про "нелегітимність" Зеленського. Нібито президентський термін Володимира Олександровича вже закінчився.

"Президентський термін обраного глави України закінчився. Легітимність Зеленського не відновити жодними засобами", ― розмріявся Путін.

От тільки є груба невідповідність. Саме Путін є нелегітимним президентом РФ, бо нечесно виграв вибори. Легітимність Зеленського підтверджують у ЦВК України, ООН, Євросоюзі та більшості країн світу.

Путін також заговорив, що вважає Верховну Раду єдиним легітимним органом. Раніше він вже говорив, що спікер ВРУ є законним лідером України, але Стефанчук йому жорстко відповів.

Дивні заяви про саміт миру

Путін назвав Глобальний саміт миру у Швейцарії "хитрощами". Нібито цю подію спеціально проводять, щоб підтвердити легітимність української влади.

"Конференція у Швейцарії щодо України — хитрість, щоб "пустити дискусію по хибному сліду", позначити легітимність київської влади", ― сказав Путін.

Зазначимо, що кремлівський диктатор також розмріявся про вивід української армії з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому він хоче, щоб ЗСУ вийшли за адміністративні кордони. Також Путін розмріявся, що Україна відмовиться від вступу у НАТО.

Реакція соцмереж на заяви Путіна

OSINT-дослідник Necro Mancer, справжнє ім’я якого невідоме, висміяв марення російського диктатора. Він написав: "Хлопчика Вову П. в черговий раз надули".

Українці у соцмережах написали, що думають про марення Путіна. Вони писали, що у нього ростуть апетити і "прогресує шиза".

"Телеграф" повідомляв, що раніше Путін заговорив про перемовини з Україною та назвав одну цікаву умову. Гучну заяву він зробив під час візиту до свого головного союзника