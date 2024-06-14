Путін назвав умови для переговорів з Україною та "остаточного завершення війни"

Глава агресивної країни висуває абсурдні та суперечливі міжнародному праву вимоги

Президент Росії Володимир Путін назвав умови для мирних переговорів та припинення війни. Він вимагає "повного виведення" українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Диктатор наголосив, що йдеться про всю територію цих регіонів, а не лише про окуповану Росією частину. Також він вимагає відмови України від вступу до НАТО.

"Щойно Київ заявить, що готовий і почне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО, ми негайно накажемо припинити вогонь і почнемо переговори. Гарантуємо безпечне відведення українських частин і з’єднань", — заявив Путін на зустрічі з керівництвом міністерства закордонних справ РФ.

Путін цинічно додав, що за таких умов Москва "готова до переговорів хоч завтра". Диктатор наголосив, що пропонує "не заморожування конфлікту, а його припинення".

Також Путін знову спробував зняти з себе відповідальність за початок війни. Попри здоровий глузд і очевидність, він звинувачує в цьому "київський режим".

"Ще раз хочу наголосити: Росія не починала війну. Це київський режим, після того, як жителі частини України відповідно до міжнародного права оголосили про свою незалежність, розпочав бойові дії та продовжує їх. Це і є агресія", — намагається виправдатися диктатор.

Глава агресивної країни додав, що якщо Захід та Київ відмовляться від його "умов" — це буде "їхня відповідальність за кровопролиття". Путін спробував виставити себе "миротворцем".

"Ми закликаємо до того, щоб перевернути трагічну сторінку історії та поступово відновлювати відносини з Україною та Європою", — цинічно заявив він.

Путін зазначив, що ці "базові угоди щодо мирного врегулювання" мають бути зафіксовані міжнародними договорами. Він додав, що "природно, передбачається і скасування санкцій проти Росії".

"Наша мета — нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація", — сказав Путін, додавши, що Росія також вимагає "забезпечення прав російськомовних" в Україні та "прийняття" Києвом "нових територіальних умов".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно президент США Джо Байден прирівняв Путіна до Гітлера. А протистояння української армії російським окупантам із визволенням Європи від нацистської окупації.