"Це - продуманий хід Путіна": політолог пояснив, як Україні реагувати на умови переговорів від РФ

"План" Путіна більше нагадує пропозицію про капітуляцію.

Стурбованість Росії після підписання безпекової угоди з США, посилення санкцій, а також ухвалення рішення щодо заморожених російських активів продовжує стрімко зростати. Свідчать про це і заяви диктатора РФ Володимира Путіна про переговори з Україною, які мають зовнішньополітичний характер та спрямовані на Захід.

Україні ж потрібно оперативно відреагувати на такі "випади" і не заявами з вуст президента Володимира Зеленського. Про це у коментарі "Телеграфу" сказав політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

— Пане Євгене, цікава ваша думка, що означають сьогоднішні заяви російського диктатора, і на що вони спрямовані наразі?

— Все достатньо зрозуміло.

Він скористався самітом миру як інформаційним приводом і оприлюднив пропозицію, яку в Росії будуть називати "пропозицією про мир". Хоча це більше нагадує пропозицію про капітуляцію. Віддати чотири області, включаючи правобережжя Дніпра — це означає просто підставитись під удар максимально швидко. Це чітко треба розуміти.

Відповідно, це пропозиція, яку Путін намагається використати не для внутрішнього споживача, а для споживача насамперед зовнішнього, який перебуває в ситуації, коли він буде швидше за все реагувати на слова про мир, обіцянки про те, що 2022 року могли все закінчити.

Не треба це ігнорувати в якомусь сенсі. Це добре придуманий, на жаль, хід, в якому достатньо складно протистояти.

У Путіна достатньо проста "формула" — що зупинити війну і почати розмову готові вже зараз, але з Заходом. Тобто він підважує позиції Зеленського, і при цьому Путін нещодавно казав, що він юрист, але поганий він юрист. Коли він говорить про нелегітимність виконавчої влади в Україні, це свідчить про те, що він не розуміє, що таке виконавча влада. Тобто в Україні існує модель парламентсько-президентської республіки, де уряд формується Верховною Радою.

І це, до речі, треба в цій ситуації використовувати. І, наприклад, я думаю, що міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, як урядовець, міг би скористатися цією ситуацією і нагадати про парламентську-президентську республіку і про інші речі. Але це вже деталі і тактика.

Головне, на мою думку, полягає в тому, що Україна має, по-перше, скористатися словами Путіна про так звану, як він сказав, "провокацію в Бучі", і ще раз показати однозначні, наявні свідчення російських злочинів там. Вони достатньо добре задокументовані, є і відео, і що завгодно. Це по-перше.

По-друге, повинні використати саміт в Швейцарії для того, щоб намагатися змінити комюніке і акцентувати увагу на російській агресії. Бо Путін говорить про те, що ледь вони не здійснювали самозахист. І заявляє, що Україна готувала на території Донецької та Луганської областей етнічні чистки. Це маячня.

Тобто ми маємо, по-перше, на це оперативно відреагувати, але не вустами Володимира Зеленського, а вустами якогось, вибачте, достатньо дрібного чиновника, але позиція якого буде дуже активно ретранслюватися. І ми маємо дуже активно це ретранслювати на наших західних партнерів. Для того, щоб показати, що те, що говорить Путін, це маячня.

— Тобто його сьогоднішній виступ — це спрямована на Захід така кампанія, щоб перехопити трек перед мирним самітом, звернути на себе увагу і якимось чином затягнути мирний процес?

— Я думаю, що, скоріш за все, Путін просто реагує. І робить він це, як правило, асиметрично. І він не так реагує на саміт миру в Швейцарії, тому що там складно очікувати швидко якогось рішення, яке, скажімо, підірве основи. А реагує на рішення "Великої сімки" про передачу активів на 50 мільярдів доларів, розумієте? Тобто він розуміє, що якщо він почне втягуватись в гру з конфіскацією європейських активів в Росії, то це не додасть йому значної ваги, і будуть теж свої проблеми. Тому, думаю, що він діє в такий спосіб, асиметрично.

— І плюс санкції американські, які буквально днями наклали, здається, дуже вдарили по РФ.

— Так, ви праві, і це реакція на американські санкції, тому що фактично склалася ситуація, коли в Росії торгівлі доларами і євро просто немає. І це все дуже показовий факт.

— Будемо спостерігати, яка буде реакція на ці заяви подальша, бо там вони щось і про Китай згадують, що вони будуть разом з Китаєм працювати на цією ініціативою.

— Китай згадує Лавров для того, щоб показати, що у них узгоджена позиція. Але сказати однозначно, що це позиція узгоджена, можна буде лише після того, як Китай зробить відповідну заяву, чи він підтримує "мирну ініціативу" Путіна. Але я думаю, що Китай таку заяву не зробить, тому що у нього є свій мирний план, і він буде ним оперувати.

Нагадаємо, у четвер, 13 червня, після підписання історичної угоди про безпеку між США та Україною, президенти обох держав, Джо Байден та Володимир Зеленський виступили на спільній пресконференції. "Телеграф" зібрав для вас головні тезиси, що звучали під час брифінгу.