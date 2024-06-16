Готові платити в рази більше: ухилянти продовжують шукати лазівки в законі

Явище набуває масового характеру

В Україні військовозобов’язані чоловіки, які мають дружину з інвалідністю, мають відстрочку від мобілізації та право виїхати за кордон. Саме через це фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю стають ледь не масовим явищем, а розцінки на цю "послугу" зросли втричі.

Ще пів року тому українки згодні були вийти заміж за 1500 – 3000 тисячі доларів, а тепер цінник зріс до $4 – 10 тис. Тобто, послуга подорожчала в три рази, повідомляє портал "Економічні новини".

В Україні також стає поширеним явищем звідництво. Нерідко члени родин військовозобов’язаних допомагають своїм рідних ухилитись від мобілізації. Потенційну дружину шукають в інтернеті, у спільнотах для жінок з інвалідністю.

Посередники беруть за "знайомство" комісію. Деякі з них в соцмережах навіть пропонують жінок на вибір, залежно від групи інвалідності та віку.

Нагадуємо, що це порушення закону. Якщо суд доведе, що це фіктивний шлюб заради ухилення від мобілізації, то доведеться нести відповідальність. Такі прецеденти вже є.

Зокрема, на Волині судили жінку-посередницю. Вона познайомила військовозобов’язаного з українкою, яка має I групу інвалідності. Вони одружились та намагались виїхати за кордон, але їх затримали. Вину посередниці було доведено, і її оштрафували на 59500 гривень.

Інший випадок був зафіксований у Львівській області. Там жінка отримала 3 роки позбавлення волі умовно за фіктивний шлюб з військовозобов’язаним та сприяння у перетині кордону.

Третій інцидент теж був на Львівщині. Жінка з II групою інвалідності вийшла заміж за друга дитинства та допомогла йому перетнути кордон. За це вона не взяла з нього грошей. Проте за власну доброту їй все ж довелось відповісти перед законом. Її засудили до трьох років позбавлення волі.

Для довідки: фіктивний шлюб ― це зареєстрований правовий акт, який укладають не для того, аби створити родину, а щоб отримати якісь переваги. У цьому випадку у чоловіка та жінки немає обов’язків одне перед одним. Зараз фіктивні шлюби найчастіше реєструються для того, щоб ухилитись від мобілізації. Для цього військовозобов’язані чоловіки одружуються на жінках з інвалідністю чи всиновлюють дітей.

Жінки за фіктивний шлюб отримують кругленькі суми. Проте є ризики. Йдеться не лише про відповідальність перед законом, а й про можливі борги чоловіка, які жінка вимушена буде виплачувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв про умови економічного бронювання від мобілізації. Вже відомі суми підвищеного військового збору, хто, як і за якими правилами буде їх сплачувати.