Економічне бронювання: скільки коштуватиме та які є умови

Власники бізнесу можуть самостійно визначати, хто із співробітників критично важливий

Кожне підприємство в Україні, яке сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень за працівника на місяць, має можливість його забронювати. Сплата провадиться не співробітником, а самим бізнесом.

Про це сказав голова комітету ВР з питань економічного розвитку, народний депутат України, а також один з авторів законопроєкту Дмитро Наталуха. Він наголосив, що власники бізнесу можуть самостійно визначати, хто зі співробітників критично важливий.

"У цей час робота будь-якого бізнесу залежить від прогнозованості, і перше питання, яке турбує більшість виробників сьогодні — чи зможе він зберегти для себе критичних працівників? Тому в законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних фахівців" , — Написав Наталуха на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що бронювання поширюється на кожен суб’єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОП.

Кабінет міністрів України визначатиме процедуру та відсоток заброньованих. При цьому механіку сплати підвищеного військового збору окреслено у зв’язаному законопроєкті №11332 "про особливості сплати військового збору за бронювання військовозобов’язаних".

Наталуха анонсував, що незабаром до парламенту потраплять два альтернативні законопроєкти, які включатимуть:

модель з бронюванням за рівнем зарплати понад 35 тис. грн,

змішану модель — 35 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20 тис. грн військового збору для ФОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дмитро Наталуха висловив свою думку щодо питання щодо економічного бронювання і того, чи це відкуп від служби.