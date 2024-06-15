Чи потрібне заброньованим українцям відстрочка від мобілізації? Адвокат докладно пояснив

Українцям нагадали, хто підлягає бронюванню на роботі

Військовозобов’язані чоловіки, які вже заброньовані від мобілізації, мають подати заяву на надання відстрочки від військової служби. Але робити вони це мають не особисто, а через місце своєї роботи.

Про це докладно розповіли у Telegram-каналі "Адвокат права". Чоловікам пояснили, які документи потрібно зібрати, щоби отримати відстрочку від служби.

Українцям нагадали, що є різниця між відстрочкою від призову на військову службу під час мобілізації та звільненням від військової служби. Відстрочення регулюється ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а звільнення від служби — ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

У п. 1, ч. 1, ст. 23 Закону сказано, що призову на службу не підлягають чоловіки, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час такими підприємствами:

органами державної влади;

іншими державними органами;

органами місцевого самоврядування;

підприємствами, установами та організаціями.

Заброньовані чоловіки мають бути на спеціальному військовому обліку. Щоб отримати відстрочку від мобілізації, потрібно із заявою та пакетом документів звернутися до ТЦК та СП. Але робити це має не сам військовозобов’язаний, а його керівник, про що йдеться в абзаці 2 п. 58 Постанови №560.

Список документів, які необхідні для оформлення відстрочки:

клопотання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації щодо оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, заброньованих у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних.

Також "Телеграф" розповідав про те, що робити чоловікові, якщо він перебуває в розшуку в додатку "Резерв +". Військовий адвокат докладно пояснив.