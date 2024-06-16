Готовы платить в разы больше: уклонисты продолжают искать лазейки в законе

Явление приобретает массовый характер

В Украине военнообязанные мужчины, имеющие жену с инвалидностью, имеют отсрочку от мобилизации и право уехать за границу. Именно поэтому фиктивные браки с женщинами с инвалидностью становятся чуть ли не массовым явлением, а расценки на эту "услугу" выросли втрое.

Еще полгода назад украинки согласны были выйти замуж за 1500 – 3000 тысяч долларов, а теперь ценник вырос до $4 – 10 тыс. То есть услуга подорожала в три раза, сообщает портал "Экономические новости".

В Украине также становится распространенным явлением сводничество. Нередко члены семей военнообязанных помогают своим родным уклониться от мобилизации. Потенциальную жену ищут в Интернете, в сообществах для женщин с инвалидностью.

Посредники берут за "знакомство" комиссию. Некоторые из них в соцсетях даже предлагают женщин на выбор, в зависимости от группы инвалидности и возраста.

Напоминаем, что это нарушение закона. Если суд докажет, что это фиктивный брак ради уклонения от мобилизации, придется нести ответственность. Такие прецеденты уже есть.

В частности, на Волыни судили женщину-посредницу. Она познакомила военнообязанного с украинкой, которая имеет I группу инвалидности. Они поженились и пытались уехать за границу, но их задержали. Вина посредницы была доказана, и ее оштрафовали на 59500 гривен.

Другой случай был зафиксирован во Львовской области. Там женщина получила 3 года лишения свободы условно за фиктивный брак с военнообязанным и содействие в пересечении границы.

Третий инцидент тоже был во Львовской области. Женщина с II группой инвалидности вышла замуж за друга детства и помогла ему пересечь границу. За это она не взяла денег. Однако за свою "доброту" ей все же пришлось ответить перед законом. Ее приговорили к трем годам лишения свободы.

Для справки: фиктивный брак — это зарегистрированный правовой акт, заключаемый не для того, чтобы создать семью, а чтобы получить какие-то преимущества. В этом случае у мужчины и женщины нет обязанностей друг перед другом. Сейчас фиктивные браки чаще регистрируются для того, чтобы уклониться от мобилизации. Для этого военнообязанные мужчины женятся на женщинах с инвалидностью или усыновляют детей.

Дамы за фиктивный брак получают кругленькие суммы. Однако есть риски. Речь идет не только об ответственности перед законом, но и о возможных долгах мужчины, которые женщина вынуждена будет выплачивать.

Ранее "Телеграф" сообщал об условиях экономического бронирования от мобилизации. Уже известны суммы повышенного военного сбора, кто, как и по каким правилам, будет их уплачивать.