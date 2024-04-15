"Можна буде залучити до служби, але...": у Міноборони прокоментували повторну ВЛК для людей з інвалідністю

В Україні спостерігалися випадки з отриманням інвалідності через корупційні схеми

Україна не розраховує на те, що серед бійців, які після початку повномасштабної війни отримали 2 та 3 групи інвалідності й мають пройти повторне ВЛК, буде багато тих, кого можна залучити до служби в Силах оборони. Про це сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Відповідну заяву посадовець зробив у етері телемарафону. Так, за його словами, перш за все треба мотивувати тих, хто готовий захищати Батьківщину і досі не зробив цього.

"Про те, що там (серед бійців з інвалідністю — прим. ред.) величезний мобілізаційний потенціал, напевно, про це говорити не доводиться. Якийсь відсоток можна буде залучити до служби в Силах оборони, але, перш за все, мені здається, що треба мотивувати тих, хто готовий і тих, хто сумнівається, але розуміє потребу захищати Батьківщину", — додав речник.

Разом з тим, він зауважив, що в Україні спостерігалися випадки з отриманням інвалідності через корупційні схеми. Але про корупційну складову можна буде говорити вже за підсумками процесу проходження ВЛК людьми, які отримали групи інвалідності після вторгнення росіян.

За словами Лазуткіна, якщо буде велика кількість людей, яким не підтвердили інвалідність, то на це обов'язково звернуть увагу правоохоронці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 11 квітня, Верховна Рада проголосувала за ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10449. В ньому, зокрема, йдеться про те, що військовозобов'язані, які отримали інвалідність II та III групи з початку широкомасштабної війни, мають пройти повторну ВЛК для підтвердження стану здоров'я.