"Золотий" душ з бойлером: як заощадити на його використанні та чим можна замінити

Нові тарифи відчутно вдарять по кишені

Зі здорожчанням тарифів на електроенергію в Україні користування звичними приладами, як от бойлер, тепер влітатиме у копієчку. Тому актуальним стало питання, як же заощадити під час використання бойлера, який може "накрутити" за місяць близько 1000 грн.

Тож "Телеграф" зібрав дієві поради.

Першочергово варто розуміти, що бойлер використовує більше енергії на нагрівання холодної води, ніж на збереження температури вже нагрітої. Тому щоранку вимикати його, а потім вмикати ввечері не має сенсу та не заощадить вам коштів.

Також ставити бойлер на максимальну температуру нагрівання влетить у копієчку, адже це потребує більше електроенергії. Заощадити можна, якщо підтримувати середню температуру, або навіть нижче середньої.

У літню пору року легше також обійтись без теплої води, коли вона не потрібна. Наприклад, з банального можна мити посуд не у гарячій воді, так само як мити руки та вмиватись. До того ж у теплу пору року температура води, яка надходить по трубах, значно вища, адже взимку вона може бути до +6 градусів.

Водночас майстри радять вчасно проводити обслуговування бойлера, адже якість його роботи сильно знижується, якщо забагато накипу, або зламаний тен. У таких випадках вода нагрівається довше, відповідно й електроенергії споживається більше.

Альтернативи бойлеру

У побуті замінити бойлер можна газовою колонкою, якщо будинок газифікований, адже вона дешевша у використанні. Також можна ставити проточні нагрівачі на крани у ванній та на кухні, до прикладу. Проточні нагрівачі обходяться без такої нагрівальної місткості, і вода стає гарячою "в режимі реального часу" – поки протікає через вузьку розігріту трубку усередині апарату.

Зауважимо, що потужність проточного нагрівача – від 7 до 30 кВт, що близько до бойлера. Але він ощадливіший, адже нагріє миттєво той обсяг води, на який бойлер витратить кілька годин.

Ціна таких нагрівачів для кухні стартує від 1 000 грн, а для ванної — від 2 500 грн.

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