Ціна кусається: скільки коштуватиме прибирання пилососом для українців за новими тарифами

Пилососити тепер майже розкіш

В Україні з 1 червня 2024 року виросли тарифи на електроенергію для побутових та промислових користувачів. Вартість світла зросла на 1,68 грн/кВт. Тому користування більшістю побутових приладів може вдарити по кишені, не виключенням став і пилотяг.

"Телеграф" розповість вам, скільки наразі коштує пропилотяжити квартиру і яку суми за таке прибирання можна побачити у квитанції.

Нагадаємо, що з першого дня літа вартість світла становить 4,32 грн/кВт.

За новим тарифом, за 1 годину прибирання звичайним пилососом витрачається 2 кВт\год. Аби пропилососити середніх розмірів квартиру потрібно 30 хв в середньому, тож це 1 кВт\год. І в грошовому еквіваленті 4, 32 грн.

Проте, якщо пилотяжити кожного дня протягом місяця (беремо 30 дні в середньому), то сума становитиме — 129,6 грн. Українці з маленькими дітьми або хатніми тваринами, які звикли користуватись пилососом по кілька разів на день можуть накрутити світла на 260 грн чи 390 грн (якщо пилососити 2 рази чи 3 рази на добу відповідно).

Наразі майже 130 грн невелика сума, але якщо її додати до вартості роботи бойлера, пральної машинки і пічки, вийде значний чек.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки в Україні платитиме за електроенергію за новим тарифом 4,32 грн/кВт*год. середньостатистична родина.