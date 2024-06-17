Гроші на вітер: у скільки обійдеться сушка волосся феном за новим тарифом

Порахувати власні витрати просто

Населення з 1 червня буде платити за світло за новим тарифом, через що використання техніки стає ще дорожчим. Зокрема це стосується і фена для волосся, яким користується чи не кожна українка.

Цей прилад у середньому споживає 2 кВт*год, а якщо ним регулярно користуватись, то сума набіжить чималенька. "Телеграф" підрахував, скільки доведеться заплатити за сушку волосся феном.

Скільки коштує користування феном для волосся

Українки витрачають на цей процес від 10 до 40 хвилин. Тривалість сушки залежить від потужності приладу, обраного режиму (гаряче повітря висушує локони значно швидше), довжини та густоти волосся.

Для розрахунків нам потрібні наступні дані:

тариф на світло ― 4,32 грн/кВт;

споживання фену ― 2 кВт*год;

тривалість у годинах ― 20 хвилин або 0,33 год.

Спочатку потрібно розрахувати споживання електрики. Беремо для позначення часу 20 хвилин. У більшості випадків цього достатньо для сушки короткого волосся чи середньої довжини.

Формула для споживання електрики під час процесу: споживання фену помножити на тривалість. Розраховуємо за формулою: 2 кВт*год * 0,33 год = 0,66 кВт.

Вартість однієї сушки волосся ми дізнаємось, якщо перемножимо споживання електрики на актуальний тариф. Розраховуємо за формулою: 0,66 кВт * 4,32 грн/кВт = 2,85 грн.

У середньому сушка обходиться майже у 3 гривні. Проте якщо сушити волосся через день, то за місяць набіжить 43 грн. Це витрати для однієї дівчини чи жінки.

Проте значно більше доведеться заплатити довговолосим українкам. Отриману суму сміливо можна множити на два. Одна сушка довгого густого волосся обійдеться близько 6 грн, а у місяць це буде приблизно 90 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки коштів "з’їсть" електрочайник у місяць. Також вам може бути цікаво дізнатись вартість нагріву бойлера, приготування борщу на електроплиті чи у скільки обійдеться прибирання пилосмоком. У всіх матеріалах є розрахунки споживання для середньої української родини.