"Золотой" душ с бойлером: как сэкономить на его использовании и чем можно заменить

Новые тарифы ощутимо ударят по карману

С удорожанием тарифов на электроэнергию в Украине пользование привычными приборами, как бойлер, теперь будет влетать в копеечку. Поэтому актуальным стал вопрос, как же сэкономить при использовании бойлера, который может "накрутить" за месяц около 1000 грн.

Так что "Телеграф" собрал действенные советы.

Первоначально следует понимать, что бойлер использует больше энергии на нагрев холодной воды, чем на сохранение температуры уже нагретой. Поэтому каждое утро выключать его, а затем включать вечером бессмысленно и не сэкономит вам средств.

Также ставить бойлер на максимальную температуру нагрева влетит в копеечку, ведь это требует больше электроэнергии. Сэкономить можно, если поддерживать среднюю температуру или даже ниже средней.

В летнее время года легче обойтись без теплой воды, когда она не нужна. Например, из банального — посуду можно мыть не в горячей воде, так же как мыть руки и умываться. К тому же в теплое время года температура поступающей по трубам воды значительно выше, ведь зимой она может быть до +6 градусов.

В то же время мастера советуют вовремя проводить обслуживание бойлера, ведь качество его работы сильно снижается, если слишком много накипи, или сломан тен. В таких случаях вода нагревается дольше, соответственно, и электроэнергии потребляется больше.

Альтернативы бойлеру

В быте заменить бойлер можно газовой колонкой, если дом газифицирован, ведь она дешевле в использовании. Также можно ставить проточные нагреватели на краны в ванной и на кухне, например. Проточные нагреватели обходятся без такой нагревательной емкости, и вода становится горячей "в режиме реального времени" – пока протекает через узкую разогретую трубку внутри аппарата.

Заметим, что мощность проточного нагревателя – от 7 до 30 кВт, что близко к бойлеру. Но он более экономный, ведь нагреет мгновенно тот объем воды, на который бойлер потратит несколько часов.

Цена таких нагревателей для кухни стартует от 1000 грн, а для ванной – от 2500 грн.

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