Борщ тільки у свята? Скільки буде коштувати приготувати за новими тарифами на світло

Сума за місяць набіжить чимала

З 1 червня в Україні зріс тариф на електроенергію і робота побутових електроприладів тепер коштує значно дорожче. Зокрема сильно виростуть витрати українців, будинки яких обладнані електроплитами.

"Телеграф" підрахував, скільки буде коштувати зварити борщ на електроплиті за новими тарифами. Наразі тариф на світ для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт.

Електрична плита – один із найзатратніших приладів у будинку. На рік вона може споживати 1200-1400 кВт · год. Звичайна електрична плита за годину використання споживає 2-3,5 кВт·год.

Щоб дізнатися про споживання приладу, потрібно зробити простий розрахунок за формулою: потужність електроплити помножити на час роботи. Отриманий результат треба збільшити на актуальний тариф.

Зазвичай українці варять борщ на бульйоні, його варіння забирає щонайменше годину після закипання. На закипання 3 літрів води на електроплиті зазвичай потрібно близько 20 хвилин. Таким чином, на приготування каструлі борщу піде близько 2 годин.

Візьмемо плиту із середнім значенням потужності — 3 кВт·год. За годину роботи вона використовує 12,93 грн (3 квт * 4,31 грн/кВт). За дві години, які в середньому необхідні для приготування борщу – 25,86 грн.

Таким чином, якщо сім’я варить борщ двічі на тиждень, на це потрібно 51,72 грн. На місяць тільки за приготування борщу за новими тарифами доведеться віддати 206,88 грн. (51,72 грн * 4 тижні). Це приблизні розрахунки, точність яких залежить від потужності плити, конструкції, матеріалу каструлі. Однак вони дають уявлення, що борщ за новими тарифами став досить дорогою стравою для українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує нагріти електрочайник за новими тарифами. На місяць "набігає" чимала сума.