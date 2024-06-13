"Золотий" душ: скільки коштуватиме нагріти бойлер за новими тарифами

Бойлери споживають чимало енергії

З початку літа в Україні зріс тариф на електроенергію і, відповідно, за роботу побутових електроприладів тепер платитимемо також більше. " Телеграф" вирішив розібратися, скільки коштуватиме нагріти бойлер і скільки загалом можна витратити грошей на нього за місяць.

Наразі тариф на світ для споживачів становить 4,32 грн/кВт. Таку ціну українці платять із 1 червня поточного року.

Для нагрівання 100 літрів води в бойлері в середньому потрібно 7 кВт*год. Таким чином виходить, що одноразово нагріти таку кількість води коштуватиме 30,24 гривні.

Якщо сім’я нагріватиме 100 літрів один раз на день, тоді наприкінці місяця це вийде 907,2 гривні за нового тарифу. Відповідно, якщо є потреба нагрівати по 100 літрів двічі на день, то за місяць це буде коштувати 1 814,4.

Варто нагадати, що до 1 червня тариф на світ для побутових споживачів становив 2,64 грн/кВт*год.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скільки в Україні платитиме за електроенергію за новим тарифом 4,32 грн/кВт*год. середньостатистична родина.