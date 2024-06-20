Дрібні дощі та міцний вітер протимаються лише день: коли у Київ знову завітає спека

Гроза цими днями не передбачається

У четвер у столиці України триматиметься мінлива хмарність, яка принесе з собою дощі та міцні вітри. Однак, за словами синоптиків, така негода протримається недовго і найближчими днями прогнозується сонце та літнє тепло.

Денна температура коливатиметься від +22 до 28 градусів, а нічна — від +15 до 24 °C. Про це мовиться у Meteofor.

Четвер, 20 червня, принесе у місто хмарність, дрібні дощі та пориви сильного-міцного вітру. Опади очікуються лише вранці, а вітри вируватимуть з ранку і до пізнього вечора, 13-15 м/с. Вдень показники термометрів сягнуть +22 градуси, а вночі буде тепліше — +24 градуси.

Наступного дня, 21 червня, прогнозується мінлива хмарність, але у другій половині доби. Вдень температура складатиме +25 °C, а вночі вона опуститься до +15 °C. У денний час варто готуватись до поривів максимальних вітрів — свіжі 8 м/с.

У перший вихідний, 22 червня, також передбачається хмарність, але тільки вдень. У денний час повітря прогріється до +28 градусів, а вночі охолоне до +16 градусів. У суботу сила вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 5 м/с.

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