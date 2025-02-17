Росіян переполошив "відьмин" магазин з українськими книжками: довелося терміново звати поліцію (відео)

Власнику загрожує стаття за "образу почуттів віруючих"

Росіян переполошив існування магазину "Відьмин шлях", в якому продавалися товари з езотеричною атрибутикою. Специфічний магазинчик знайшли у Москві.

Відповідне повідомлення розповсюдили російський пропагандистський канал SHOT. Наголошується, що на роботу закладу поскаржилася проурядова організація релігійних фанатиків "Рух "Сорок сороків", яка поділяє переконання православного фундаменталізму.

Очевидно, що асортимент настільки вразив тендітну психіку "активістів", що вони терміново зажадали підтримки інквізиції. Тобто поліцейських.

Зазначається, що в магазині продавали свічки у вигляді частин тіла, судини для зілля, пентаграми та інші предмети, які добре вписалися б в антураж готичної фотосесії.

У тексті повідомлення йдеться, що в магазинчику знайшли "фігурки дияволів та бісів", хоча на кадрах показані персонажі давньогрецької міфології. Також "відвідувачів" дуже здивували свічки у формі чоловічих статевих органів.

Окремо згадується наявність у продажу літератури з "окультизму та чорної магії". Втім, на відео потрапило звичайне популярне чтиво про карти таро, астрологію та іншу езотерику. Хоча, напевно, найбільше активістів переполошило те, що одну з книг було надруковано у Харкові.

"Правозахисники добиватимуться закриття крамниці та залучення господаря за статтею про образу почуттів вірян та за продаж порнографічних предметів у вигляді чоловічого статевого органу", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, кримська колаборантка Наталія Поклонська, відоміша в мережі як "няш-м’яш" вдарилася в язичництво. Після чого в РПЦ назвали її "сатаністкою".