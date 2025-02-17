Автоматичний вступ: Україну можуть взяти в НАТО, але є неприємний нюанс

Питання про "автоматичний вступ України в НАТО" стане одним з ключових під час саміту лідерів країн ЄС в Парижі

Країни Європейського Союзу розглядають опцію автоматичного надання Україні членства у НАТО. Проте є неприємний для України момент: цю опцію пропонується застосувати виключно у випадку, якщо російський режим порушить потенційне перемир'я після припинення бойових дій.

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела серед дипломатів. Припускається, що ця пропозиція отримає підтримку низки європейських лідерів.

Зокрема, її підтримав президент Фінляндії Александр Стубб. Він публічно схвалив цю ініціативу, додавши, що Росія повинна позбавити себе "ілюзій" щодо розподілу сфер впливу та підкреслив, що переговори про мир повинні гарантувати Україні незалежність та територіальну цілісність.

Питання про "автоматичний вступ України в НАТО" стане одним з ключових під час термінового саміту лідерів країн ЄС в Парижі 17 лютого, який збирає президент Франції Еммануель Макрон. На зустрічі також розглянуть питання зміцнення обороноздатності Європи, можливі гарантії безпеки для Києва та вироблять спільну стратегію щодо України на тлі побоювання, що США та Росія спробують вирішити долю Києва через голову українського уряду та європейців.

Зокрема у саміті візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, представники Італії, Данії, НАТО та Єврокомісії, а також – британський прем'єр Кір Стармер. Останній 16 лютого першим серед усіх союзників публічно заявив про готовність відправити в Україну війська у якості миротворчих сил.

При цьому першим ідею "автоматичного вступу України до НАТО" запропонував американський сенатор Ліндсі Грем. Він висловив впевненість, що якщо Україна матиме подібну перспективу, то напад Росії не повториться. На його думку, Україну потрібно брати в НАТО обов'язково, але якщо це зараз неможливо, то варто гарантувати вступ у випадку нападу.