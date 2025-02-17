"Моєму другу": актор Рудинський присвятив премію BAFTA загиблому українському військовому (відео)

Фільм "Камінь, ножиці, папір" заснований на реальних подіях і розповідає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Український актор Олександр Рудинський, який отримав британську кінопремію BAFTA за головну роль в українському короткометражному фільмі "Камінь, ножиці, папір", присвятив її Євгену Світличному, військовому, який загинув в перші дні повномасштабної війни проти російських окупантів. Також Рудинський присвятив премію усім, хто захищає Україну та бореться за її незалежність.

Про це Рудинський заявив під час отримання премії. У фільмі його головний герой, 18-річний Іван, змушений взяти зброю до рук, щоб захистити людей від російських окупантів.

"Я хочу присвятити ці слова моєму другу Жені Світличному, який загинув, коли війна почалася, а також усім іншим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною", – сказав він.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що короткометражний фільм про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" (Rock, Paper, Scissors) отримав кінопремію BAFTA, яку ще називають "британським Оскаром". Головну роль у стрічці зіграв зірка серіалу "Перші ластівки" та фільму Олега Сенцова "Носоріг" Олександр Рудинський.

Фільм "Камінь, ножиці, папір" заснований на реальних подіях і розповідає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 18-річний Іван (Рудинський), син хірурга, бачить, як його батько з перших днів війни оперує поранених у бункері. Коли ворог дізнається про сховище, хлопець бере зброю, щоб захистити рідних і поранених.