Мелкие дожди и сильный ветер продержаться только день: когда в Киев снова придет жара

Гроза в эти дни не предполагается

В четверг в столице Украины будет держаться переменная облачность, которая принесет с собой дожди и сильные ветра. Однако по словам синоптиков, такая непогода продержится недолго, и в ближайшие дни прогнозируется солнце и летнее тепло.

Дневная температура будет колебаться от +22 до 28 градусов, а ночная от +15 до 24 °C. Об этом говорится в Meteofor.

Четверг, 20 июня, принесет в город облачность, мелкие дожди и порывы сильного-крепкого ветра. Осадки ожидаются только утром, а ветры будут бурлить с утра и до позднего вечера, 13-15 м/с. Днем показатели термометров достигнут +22 градуса, а ночью будет теплее — +24 градуса.

На следующий день, 21 июня, прогнозируется переменная облачность, но во второй половине суток. Днем температура составит +25 °C, а ночью она опустится до +15 °C. В дневное время следует готовиться к порывам максимальных ветров – свежие 8 м/с.

В первый выходной, 22 июня, также ожидается облачность, но только днем. В дневное время воздух прогреется до +28 градусов, а ночью остынет до +16 градусов. В субботу сила ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 5 м/с.

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