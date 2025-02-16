Стало відомо, кого Макрон покликав на екстрений саміт щодо України

У Франції хочуть обговорити з союзниками питання безпеки

Франція має намір у понеділок, 17 лютого, провести переговори з європейськими союзниками щодо війни в Україні. З боку Парижа там братиме участь безпосередньо президент Еммануель Макрон.

Про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро в ефірі France Inter. За його словами, зараз над Європою "дме вітер єдності", яку там не відчували з часів пандемії коронавірусу.

"Президент Республіки завтра збере основні європейські країни для обговорення питань європейської безпеки", — сказав він.

Барро повідомив, що зараз варто зберігати холоднокровність і не лякатися заяв щодо зупинення війни в Україні. За його словами, рішення припинити війну можуть ухвалити лише українці, а Франція підтримуватиме їх до самого кінця війни.

Глава французького МЗС також додав, що українці не зупинятимуться, поки не переконаються, що їм пропонують укласти міцний мир.

"Хто надасть гарантії? Це будуть європейці", — сказав він і додав, що Європа в будь-якому випадку буде залучена до дискусії щодо завершення війни в Україні.

Варто зазначити, що раніше Укрінформ повідомляв, що зустріч пройде у форматі "Веймарський трикутник ++" (Франція, Німеччина, Польща, Іспанія, Італія, Велика Британія та ще кілька європейських країн).

Як повідомлялося раніше, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Європа зараз може надати близько 25 тисяч миротворців для України із 500 тисяч необхідних. Саме через це Макрон має намір провести зустріч європейських лідерів.