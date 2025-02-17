У пріоритеті для ТЦК: кого зараз мобілізують в першу чергу

Серед військових є підвищений попит на низку фахівців

В Україні продовжується дія загальної мобілізації. Отже, багато наших співвітчизників, як і раніше, продовжуватимуть отримувати повістки від ТЦК.

"Телеграф" розповідає про те, хто зараз може бути мобілізований у першу чергу. Військове керівництво України вже неодноразово зазначало, що передусім для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом.

Крім того, серед військових є підвищений попит на цілу низку фахівців. Можна припустити, у таких громадян вищий шанс отримати повістку насамперед.

Як раніше казав представник МОУ Дмитро Лазуткін, армія найбільше потребує:

операторів БПЛА;

айтішників;

водіїв;

стрілків;

розвідників.

Нагадаємо, що навіть громадянин із відстрочкою може отримати повістку від ТЦК. Її можуть надіслати поштою, і цей лист потрібно обов’язково забрати, тому що повістка вважається врученою, коли вона надійшла на пошту.

Також раніше "Телеграф" розповідав, які документи слід мати при собі кожному військовозобов’язаному чоловікові.