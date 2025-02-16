Зеленський прилетів до ОАЕ: названо цілі візиту

Після цього президент має намір відвідати Саудівську Аравію

Після участі у Мюнхенській конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський вирушив до ОАЕ. Разом із ним поїхала і перша леді Олена Зеленська.

Про це президент повідомив у своєму telegram-каналі. За його словами, пріоритетом є робота над поверненням більшої кількості українців із російського полону.

Також він обговорюватиме інвестиції, економічну співпрацю та деяку велику гуманітарну програму.

Зеленський попереджав, що вирушить на Близький Схід ще 14 лютого.

"У мене офіційний візит до Еміратів з дружиною, з першою леді, тому що у нас є велика гуманітарна програма та питання обміну ув’язненими. По-друге, після цього я відвідаю Саудівську Аравію з тими самими питаннями та іншим партнерством. Це буде протягом двох чи трьох днів", — говорив Зеленський.

Як відомо, омбудсмен Дмитро Лубінець минулого року називав ОАЕ головним посередником у питаннях обміну полоненими між Україною та Росією.

Варто зазначити, що в неділю до сусідньої Саудівської Аравії мають прибути спецпредставник президента США Близького Сходу Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо для зустрічі з російськими представниками з питань врегулювання війни в Україні та відновлення діяльності дипломатичних представництв. Росію на цій зустрічі може представляти генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

При цьому в Офісі президента раніше повідомили, що Україну на цю зустріч не запрошували.