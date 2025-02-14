Дрон "локаційно втрачено". Що це значить і як українській ППО не купитися на обманку

Авіаексперт пояснив, як ударний безпілотник відрізнити від пародії

Українська протиповітряна оборона (ППО) методом спуфінгу збиває російським ударним дронам "Шахед/Герань" геопозиціонування, після чого вони втрачають орієнтацію на місцевості і стають "локаційно втраченими". При цьому вони можуть прямувати в іншу область України чи навіть країну.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів науковий співробітник Національного авіаційного університету (Київ) Валерій Романенко. Він пояснив, чому спуфінг такий важливий.

Авіаційний експерт розповів, що наша ППО не може вказати дронам чіткий напрямок, куди летіти — в саму Росію чи союзну їй Білорусь.

— Але ми можемо збити їх з конкретних цілей. Не всі, а частково, якщо вони прилетять на позиції засобів РЕБ, методом спуфінгу можна їм підкинути фальшиві координати, і "Шахед" полетить не по Київській області, наприклад, а Житомирській, і втратить своє місцезнаходження, — каже Валерій Романенко.

Якщо націлений на інфраструктурний об'єкт дрон не відновить орієнтацію і впаде в полі, він і буде якраз локаційно втраченим, пояснює експерт. Так само локаційно втраченим будуть вважати і дрон-обманку, який пролетів поза зоною активної ППО і впав, не завдавши особливої шкоди.

— Наша ППО навчилася відрізняти фальшиві дрони від бойових по швидкості. Коли можна відсікти і не виводити на екран мітки від цілей, які летять зі швидкістю менш як 100 км/год, бо швидкість "Шахеда" відома. В методичці мобільним групам написано орієнтуватися на швидкість 185 км/год (загалом беруть 200), а якщо різко менша — це значить, що летить обманка "Гербера" чи "Пародія", — підсумував авіаексперт.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому росіяни менше б’ють ракетами по Україні.