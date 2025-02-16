До 500 тисяч дуже далеко: скільки миротворців зможе знайти Європа для України

Питання обговорюватиметься на саміті 17 лютого

У Європі оцінюють те, скільки можливих миротворців у неї знайдеться на безпеку України після завершення війни. Наразі знайти вдалося близько 25 тисяч, хоча раніше у Києві говорили, що треба знайти не менше 500 тисяч.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("ЄС") у своєму Telegram. За його словами, здебільшого йдеться про французьких військових.

Він зазначив, що США направили всім європейським країнам питання, скільки військ вони можуть зараз виділити.

"Дуже сильно включилась Франція. Британія також, але проблема з Британією — у них немає, по суті, сухопутної армії. Загалом, поки що, контингент набирається в 25 тисяч", — повідомив Гончаренко.

Нардеп додав, що президент Франції Еммануель Макрон швидше за все обговорюватиме це питання на екстреному саміті, який відбудеться 17 лютого.

Нагадаємо, британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф заявив "Телеграфу", що для підтримки миру в Україні знадобиться 500 тисяч миротворців. Імовірність того, що на Заході зможуть знайти таку кількість військових, не виглядає реальною.