Порошенко назвав конкретну дату виборів в Україні

Політик каже, що є дедалі більше ознак підготовки до голосування

Наступні вибори в Україні можуть відбутися наприкінці 2025 року. Не виключено, що президентські, парламентські та місцеві вибори відбудуться одночасно.

Про це розповів п’ятий президент, нардеп "ЄС" Петро Порошенко в інтерв’ю Цензор.нет. Він прогнозує, що вибори в Україні можливі 26 жовтня.

За його словами, це йому відомо з повідомлень ЗМІ та від джерел у правоохоронних органах, ЦВК та поліграфкомбінаті "Україна". Політик наголосив, що така інформація також надходить від Міністерства єдності, яке відкриває офіс у Берліні виключно для підготовки виборів.

"Тому я думаю, що вибори будуть наприкінці року. До чого вони мають бути прив’язані? Наприкінці року відбудуться за Конституцією вибори парламенту. Хоча вони мають бути два роки тому. І наприкінці жовтня ми маємо мати місцеві вибори", — сказав Порошенко.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія відновила повний доступ до інформації про вибори на своєму офіційному вебсайті у січні 2025 року. Після початку повномасштабного вторгнення ці дані були недоступні через міркування безпеки.

При цьому від США дедалі частіше лунають сигнали, щоб Україна провела вибори до кінця року.