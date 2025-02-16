Порошенко назвав конкретну дату виборів в Україні
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Політик каже, що є дедалі більше ознак підготовки до голосування
Наступні вибори в Україні можуть відбутися наприкінці 2025 року. Не виключено, що президентські, парламентські та місцеві вибори відбудуться одночасно.
Про це розповів п’ятий президент, нардеп "ЄС" Петро Порошенко в інтерв’ю Цензор.нет. Він прогнозує, що вибори в Україні можливі 26 жовтня.
За його словами, це йому відомо з повідомлень ЗМІ та від джерел у правоохоронних органах, ЦВК та поліграфкомбінаті "Україна". Політик наголосив, що така інформація також надходить від Міністерства єдності, яке відкриває офіс у Берліні виключно для підготовки виборів.
"Тому я думаю, що вибори будуть наприкінці року. До чого вони мають бути прив’язані? Наприкінці року відбудуться за Конституцією вибори парламенту. Хоча вони мають бути два роки тому. І наприкінці жовтня ми маємо мати місцеві вибори", — сказав Порошенко.
Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія відновила повний доступ до інформації про вибори на своєму офіційному вебсайті у січні 2025 року. Після початку повномасштабного вторгнення ці дані були недоступні через міркування безпеки.
При цьому від США дедалі частіше лунають сигнали, щоб Україна провела вибори до кінця року.