Військова підготовка для студентів: хто має її пройти, як вона організовується та проводиться

Університет має право відрахувати громадянина

Українці, які здобувають вищу освіту, мають в обов'язковому порядку пройти базову військову підготовку. У разі, якщо громадянин цього не зробить, то навчальний заклад має право відрахувати студента.

Згідно зі постановою Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських", студенти отримають базову загальновійськову підготовку за місцем навчання та у підрозділах збройних Сил України. Нововведення затвердили 21 червня 2024 року.

Які категорії громадян мають пройти військову підготовку при здобутті освіти

Чоловіки, або жінки (за бажанням), які досягли 18 років:

здобувають вищу освіту за денною або дуальною формами навчання;

або є курсантами військових навчальних закладів або закладів підготовки поліцейських.

Водночас є ті, кому не потрібно цього робити:

має статус непридатності для служби за умов мобілізації в Україні;

або був військовим за кордоном;

або вже служив у війську;

або пройшов підготовку за межами навчального закладу.

Як організовується військова підготовка у ВНЗ (вищих навчальних закладах)

Спочатку йде теоретична база, яка триває 90 академічних годин і проводиться вона у межах навчального закладу спеціально підготовленими викладачами. Вона відбувається на другому курсі в університеті, або на першому при навчанні у коледжі.

За нею йде практична частина, яка триває 210 академічних годин і проводиться у підрозділах ЗСУ. Практика має бути з травня по жовтень того ж року, коли відбулась теорія.

У програму "Базова загальновійськова підготовка" входять теми навчального курсу, знання, уміння, якими мають опанувати громадяни, а також наведуть критерії оцінювання — поточні та підсумкові.

Деталі навчання:

після проходження практики проведуть підсумковий контроль;

якщо успішно скласти підсумковий контроль, то громадянин приймає Військову присягу;

якщо неуспішно скласти підсумковий контроль, то студентам можуть відрахувати за академічну неуспішність;

успішно завершивши базову загальновійськову підготовку та склавши присягу, чоловіки отримують військово-облікову спеціальність і про це навчальний заклад повідомляє терцентр комплектування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Комітет Верховної Ради з нацбезпеки обговорює можливість зниження верхньої межі призовного віку до 50 років. Військові експерти висловили свою думку з цього питання.