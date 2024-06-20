Відстрочка для студентів: як підтвердити ТЦК, що ви навчаєтесь у виші

Адвокат пояснив "Телеграфу" юридичні тонкощі

Для отримання відстрочки студентам необхідно надати до територіального центру комплектування (ТЦК) спеціальну довідку. Це єдиний документ, який надає право на відстрочку.

Військовий адвокат Сергій Дубок розповів "Телеграфу", що це за довідка та як її отримати.

Яка це довідка

Мова про довідку про здобувача освіти за даними з ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти). Її зразок є у додатку № 9 у постанові Кабінету міністрів № 560.

Як її отримати

Для отримання довідки студентам денної або дуальної форми навчання необхідно звернутися до свого закладу освіти, пояснює адвокат.

Військовий адвокат Сергій Дубок

Перевірити достовірність довідки можна на сайті ЄДЕБО info.edbo.gov.ua, вказавши її номер та РНОКПП здобувача освіти, або скориставшись QR-кодом, вказаним на виданій довідці.

Також у формі довідки зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту".

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, чи чекати повістку після оновлення даних у "Резерв+". Там зауважили, що оновлення особистої інформації через застосунок та отримання повістки — це паралельні процеси.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть призивати аспірантів за новим законом і чи залежить це від форми навчання.