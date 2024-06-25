Военная подготовка для студентов: кто должен ее пройти, как она организуется и проводится

Университет имеет право отчислить гражданина

Украинцы, получающие высшее образование, должны в обязательном порядке пройти базовую военную подготовку. В случае если гражданин этого не сделает, то учебное заведение имеет право отчислить студента.

Согласно постановлению Кабинета Министров "Об утверждении Порядка проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских", студенты получат базовую общевойсковую подготовку по месту обучения и в подразделениях вооруженных Сил Украины. Нововведение было утверждено 21 июня 2024 года.

Какие категории граждан должны пройти военную подготовку при получении образования

Мужчины, или женщины (по желанию), достигшие 18 лет:

получают высшее образование по дневной или дуальной форме обучения;

или являются курсантами военных учебных заведений или учебных заведений полицейских.

В то же время, есть те, кому не нужно этого делать:

имеет статус непригодности для службы в условиях мобилизации в Украине;

или был военным за границей;

или уже служил в армии;

или прошел подготовку вне учебного заведения.

Как организуется военная подготовка в ВУЗах (высших учебных заведениях)

Сначала идет теоретическая база, которая длится 90 академических часов и проводится в рамках учебного заведения специально подготовленными преподавателями. Она происходит на втором курсе в университете или на первом при обучении в колледже.

За ней следует практическая часть, которая длится 210 академических часов и проводится в подразделениях ВСУ. Практика должна быть с мая по октябрь того же года, когда произошла теория.

В программу "Базовая общевойсковая подготовка" входят темы учебного курса, знания, умения, которыми должны овладеть граждане, а также приведут критерии оценки — текущие и итоговые.

Детали обучения:

после прохождения практики проведут итоговый контроль;

если успешно сдать итоговый контроль, то гражданин принимает Военную присягу;

если неуспешно сдать итоговый контроль, то студентам могут отчислить за академическую неуспеваемость;

успешно завершив базовую общевоенную подготовку и приняв присягу, мужчины получают военно-учетную специальность и об этом учебное заведение сообщает терцентр комплектования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Комитет Верховной Рады по нацбезопасности обсуждает возможность снижения верхнего предела призывного возраста до 50 лет. Военные эксперты высказали свое мнение по этому вопросу.