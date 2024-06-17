Відстрочка для студентів. Адвокат пояснив, кого можуть мобілізувати

Вік та спеціальність значення не мають

Правила щодо мобілізації студентів в Україні дещо змінилися з 18 травня. Відтепер законно вчитися, отримавши відстрочку, має змогу менша кількість здобувачів вищої освіти.

"Телеграф" розпитав військового адвоката, як перевірити, чи маєте ви право на відстрочку.

Нова умова

Закон про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає, що у період дії воєнного стану право на відстрочку мають студенти денної форми навчання, заочна — не підходить.

Рівень здобуття освіти має зараз має бути вищим за здобутий раніше. Також право на відстрочку мають докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Про які саме категорії студентів мова

Військовий адвокат Сергій Дубок пояснив "Телеграфу", що послідовність рівнів освіти визначена у ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту".

Військовий адвокат Сергій Дубок

Відтак, право на відстрочку мають три категорії:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – за певних умов;

докторанти;

особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Рівні та ступені вищої освіти визначені в Законі України "Про вищу освіту":

1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр

"Для того, щоб здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мали право на відстрочку, мають дотримуватись такі умови (всі одночасно): денна або дуальна форма навчання (заочна — не підходить!); здобуття рівня освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у певній послідовності", — розповів юрист.

Військовий адвокат підкреслив, що вік військовозобов’язаного та спеціальність, за якою він здобуває освіту, значення не мають.

Єдиним документом, який надає право на відстрочку для студентів є Довідка про здобувача освіти за даними з ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чи будуть призивати аспірантів під час війни.