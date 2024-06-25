Військова підготовка студентів у вишах стала обовʼязковою: як каратимуть за відмову

Проходитимуть її з першого курсу

У вищих навчальних закладів зʼявилась ще одна підстава для відрахування студентів. Тепер придатних до служби зможуть відрахувати за відмову від проходження базової загальновійськової підготовки, адже вона стала обовʼязковою.

Відповідну постанову №734 21 червня ухвалив Кабмін. Зазначається, що відповідні зміни не стосуються тих, хто вже проходив військову службу або має сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Військова підготовка студентів, які придатні до служби, розпочинатиметься на першому курсі у тих, хто має повну середню освіту, і на другому курсі — у молодших спеціалістів та бакалаврів.

Зазначається, що спочатку триватиме місяць теоретичної підготовки у період із травня по жовтень, опісля буде практична підготовка. І саме за відмову від неї відраховуватимуть із навчального закладу.

Студенти після практичної базової підготовки прийматимуть присягу та отримуватимуть військово-облікову спеціальність.

Нагадаємо, що для отримання відстрочки студентам необхідно надати до територіального центру комплектування (ТЦК) спеціальну довідку. Це єдиний документ, який надає право на відстрочку. Військовий адвокат Сергій Дубок розповів "Телеграфу", що це за довідка та як її отримати.

Раніше "Телеграф" писав, що зʼясував нові умови отримання відстрочки для студентів.