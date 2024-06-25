Военная подготовка студентов в вузах стала обязательной: как будут наказывать за отказ

Будут проходить ее с первого курса

У высших учебных заведений появилось еще одно основание для отчисления студентов. Теперь пригодных к службе смогут отчислить за отказ от прохождения базовой общевоенной подготовки, ведь она стала обязательной.

Соответствующее постановление №734 21 июня принял Кабмин. Отмечается, что соответствующие изменения не касаются уже проходивших военную службу или имеющих сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

Военная подготовка студентов, пригодных к службе, будет начинаться на первом курсе у тех, кто имеет среднее образование, и на втором курсе — у младших специалистов и бакалавров.

Отмечается, что сначала продлится месяц теоретической подготовки в период с мая по октябрь, после этого будет практическая подготовка. И именно за отказ от нее будут отчисляться из учебного заведения.

Студенты после практической базовой подготовки будут принимать присягу и получать военно-учетную специальность.

Напомним, что для получения отсрочки студентам необходимо предоставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) специальную справку. Это единственный документ, дающий право на отсрочку. Военный адвокат Сергей Дубок рассказал "Телеграфу", что это за справка и как ее получить.

Ранее "Телеграф" писал, что выяснил новые условия получения отсрочки для студентов.