Новий розклад занять, навчання влітку і дистанційка: що чекає школярів і студентів у 2024-2025
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Наразі є два підходи до проведення навчального процесу
У новому навчальному році (2024-2025) українські школи та вищі навчальні заклади можуть працювати з 10 ранку. Також можливе повернення тотальної дистанційки.
Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній раді України. За його словами, в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.
"Зокрема, онлайнового навчання в якихось пікових складних періодах", — сказав Лісовий.
Він зазначив, що є два підходи до проведення навчального процесу.
"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше – в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові і завершити навчальний рік пізніше", — сказав він.
Також Лісовий додав, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.
"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями",- заявив він.
Раніше "Телеграф" розповідав, який предмет на НМТ став цьогоріч найпопулярнішим серед абітурієнтів.