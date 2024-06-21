Новий розклад занять, навчання влітку і дистанційка: що чекає школярів і студентів у 2024-2025

Наразі є два підходи до проведення навчального процесу

У новому навчальному році (2024-2025) українські школи та вищі навчальні заклади можуть працювати з 10 ранку. Також можливе повернення тотальної дистанційки.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній раді України. За його словами, в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.

"Зокрема, онлайнового навчання в якихось пікових складних періодах", — сказав Лісовий.

Він зазначив, що є два підходи до проведення навчального процесу.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше – в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові і завершити навчальний рік пізніше", — сказав він.

Також Лісовий додав, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями",- заявив він.

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