Можуть повернути, але...: Уряд обнадіяв 17-річних українців, які перебувають за кордоном

Повернення студентів немобілізаційного віку не вплине на мобілізацію

Новий закон про мобілізацію вимагає, щоб українці, які досягли 17-річного віку та проживають закордоном, повернулись в Україну та стали на військовий облік у ТЦК та СП. Дистанційно цього зробити не можна, тож Уряд розробляє постанову, яка надасть цим особам відтермінування.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зазначила, що у постанові встановлять строки зазначеного відтермінування.

"Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації.

Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Верещук зазначає, що юридично Міністерство оборони має рацію, запроваджуючи такі рішення, адже саме так прописані чинні норми.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку завідувача відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексія Позняка, обмеження надання консульських послуг для чоловіків за кордоном, не матиме ефекту повернення в Україну військовозобов’язаних. Влада навряд чи досягне бажаного ефекту.