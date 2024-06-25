В вашем роду точно были поляки, если ваша фамилия звучит так: проверьте свою

Эти фамилии в 18 веке считались благородными

Украинцы носят множество разных фамилий, но мало кто задумывался над историей их возникновения. К примеру, некоторые родовые имена связаны с божествами, а другие — указывают на то, что в роду были музыканты.

Также есть фамилии, которые достались украинцам от других национальностей, например поляков. Историк Валентин Бендюг рассказал, какие украинские фамилии имеют польские корни. Чаще всего они встречаются именно в тех регионах Украины, которые входили в состав Речи Посполитой.

Среди поляков популярны фамилии с окончаниями"-ский" или "-цкий", например: Ковалевский, Вишневский, Мильгевский, Галицкий, Потоцкий и другие. По словам историка, изначально такие фамилии носили исключительно аристократы — они указывали на пределы земель, которыми те владели. Со временем этот способ определения фамилий переняли и на украинских территориях. Отсюда образовались фамилии Хмельницкий, Заднепрянский, Вербицкий, Руданский, Левицкий и другие. Кроме того, с начала XVIII века так называемые "благородные фамилии" стали присваивать образованным гражданам, а в первую очередь священникам. По словам историка, в реестрах того времени больше 70% священников из Волынской епархии носили фамилии с окончаниями "-цкий" и "-ский".

Также популярны были фамилии с окончаниями "-ук", "-юк", "-ак", "-чук". Изначально они образовывались от крестильных имен. Это такие имена, которые давались ребенку при крещении. Наши предки верили, что таким образом его оберегает ангел-хранитель. Так и появились фамилии Гаврилюк, Ткачук, Контратюк, Левчук, Погребняк и другие. Они очень популярны и на территории современной Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, откуда произошла фамилия нардепа Николая Тищенко. Как выяснилось, это родовое имя входит в сотню самых популярных в нашей стране.