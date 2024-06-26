Немає електронного військового квитка: порада адвоката, як вчинити

Вихід із ситуації дуже простий

У додатку "Резерв+" на даний момент доступний військово-обліковий документ в електронному вигляді. Ця функція дозволить військовозобов’язаним користуватися програмою замість паперового військового квитка.

Що робити, якщо не хочете користуватися "Резерв+" чи немає доступу до цієї програми? Як вчинити у цій ситуації, у своєму Телеграм-каналі розповіла адвокат Дарія Тараненко.

"Ті, хто з якихось причин не хотіли користуватися "Резервом+", власне, не мали доступу до цієї опції і якщо у них на руках немає паперових військово-облікових документів, то була проблема. І ось у такий спосіб держава вирішила цю проблему владнати — надати можливість отримати цю роздруківку при зверненні до ЦНАПу" — зазначила Дар’я.

Для отримання електронного квитка необхідно пройти процедуру уточнення даних у процесі звернення до Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). ЦНАП може або видати на руки роздруківку, або надіслати її електронною поштою. QR-код на цьому електронному квитку міститиме інформацію про особу.

За словами адвоката, QR-код може зняти проблему необхідності пред'явити військово-обліковий документ на вулиці під час перевірки та вберегти від штрафу за відсутність документа. Однак наявність QR-код не означає, що представники ТЦК і поліції не можуть мати інших питань до людини.

Раніше ми розповідали, скільки часу дійсний електронний військово-обліковий документ. До документа є кілька вимог.