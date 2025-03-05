Які таємниці приховує моторошний склеп у київському парку і як його знайти (фото)

Про це місце знають одиниці

Кирилівське кладовище у Києві, яке розташоване на території однойменного гаю в Подільському районі, є одним із найстаріших у столиці. Воно давно занедбане і практично повністю забуте сучасниками, однак у глибині цього стародавнього некрополя знаходиться похмурий склеп із сірого каменю, який частково зберігся до наших днів.

Тут були поховані брати Качковські, старший з яких — Петро Еразмович Качковський — видатний київський хірург, помер за дивних обставин, а причину його смерті не змогли встановити й донині.

"Телеграф" розповість читачам історію склепу Качковських та вкаже місце, де його можна знайти.

Загадкова смерть Петра Качковського та будівництво похмурого склепу

Петро Еразмович Качковський народився 1863 року. У 1890 році він здобув медичну освіту і 1908 року відкрив власну хірургічну лікарню імені доктора Качковського на Мало-Володимирській вулиці, 33 (сучасна вулиця Гончара).

Качковський оперував як заможних пацієнтів, так і людей без гроша в кишені. Він був консультантом лікарні для чорноробів і хірургічного відділення Кирилівських богоугодних закладів, безоплатно надавав допомогу дітям у благодійній амбулаторії, лікував ув'язнених. Качковський був талановитим хірургом, якого знали і поважали колеги та жителі міста.

У квітні 1909 року Качковський ризикнув із високою температурою поїхати до в'язниці, де провів операцію. Повернувшись у свою лікарню, він відчув себе погано і зліг. Через кілька днів Петра Еразмовича не стало.

Цікаво, що талановитого хірурга не змогли врятувати найкращі медики, які зібрали консиліум і припустили, що Качковський має апендицит, ускладнений тазовим нагноєнням.

Хірурга поклали на операційний стіл і зробили йому розріз очеревини з правого боку, але патології там не виявилося. Розгублені лікарі швидко наклали шви і провели розріз лівої клубової западини, однак і там нічого підозрілого не було…

Наступного дня почалася агонія і Качковський помер.

За бажанням родичів Качковського, в судини тіла йому було влито бальзамуючий розчин формаліну, тому розтин робили поспіхом і причину його смерті встановити так і не вдалося.

Через три роки на могилі Петра Качковського збудували склеп, в якому був похований також його брат — рано померлий студент-юрист Антон Качковський.

На жаль, пам’ять про доктора Качковського тепер зберігає лише похмурий склеп у Кирилівському гаю, який практично повністю зруйнований.

Наразі склеп розграбований і сплюндрований вандалами, а в медальйоні на стіні насилу вгадується погрудне зображення розп'ятого Спасителя…

Де знайти склеп Качковських

Адреса: Кирилівський гай

Нагадаємо, у Києві є покинутий таємничий Йорданський цвинтар. Цей некрополь, що частково зберігся, є одним із найстаріших у столиці, а перші поховання з’явилися тут ще за часів татаро-монгольського ярма.

Сьогодні поховання, що збереглися, на Йорданському цвинтарі виглядають досить лякаюче, адже на табличках вже не видно імен, а хрести і надгробки, що покосилися, заросли чагарниками та деревами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає одна з найпомпезніших і загадкових могил на Байковому цвинтарі. Пам’ятник виконаний у формі ложа, на якому ніби заснула вродлива жінка, а над нею видно ангела. Виглядає такий меморіал просто вражаюче.