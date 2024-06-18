У "Резерв+" ввели важливе оновлення: з’явилася довгоочікувана функція

Розробники називають це оновлення довгоочікуваним

У додатку "Резерв+" тепер доступний електронний військово-обліковий документ. Це дозволить військовозобов’язаним не носити паперовий військовий квиток, а при необхідності користуватися даною програмою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко. Ця функція стала доступною після оновлення програми.

"За відчуттями, ніби разом із командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний у Резерв+. Цифровізація невідворотня", — написала Чорногоренко.

Розробники програми зазначають, що у новому оновленні доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

"Ми нарешті реалізували довгоочікуваний військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. Тепер із собою можна не носити паперовий військовий квиток", — пишуть розробники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві оборони України пояснили мету створення програми "Резерв+".