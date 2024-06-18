QR-код в "Резерв+". Чому з додатком не все так однозначно

За задумом, з кодом можна і кордон перетнути, і поліції з ТЦК показати

З 18 червня в Україні має запрацювати QR-код в додатку "Резерв+". За задумом, електронний військово-обліковий документ (військовий квиток) в додатку отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Поліція або ж представники ТЦК зможуть отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Обіцяють навіть перетин кордону з військовим квитком у смартфоні.

Однак військовий адвокат АО "Актум Груп" Артур Сімейко пояснив "Телеграфу", що не все так просто. Для повноцінної роботи ноу-хау було б непогано побачити документи, які прописують новий статус. Мовляв, досі лунали лише заяви.

Статус реєстрів. Позиція адвоката

За словами Артура Сімейка, потрібно виконати ще кілька дій у юридичному полі, аби все запрацювало. Перше за все — легалізувати "Резерв+, додатково прописавши, що він і є тим самим електронним кабінетом призовника.

Все почалося з "Оберегу": закон "Про Єдиний державний реєстр призовників" (2017 р.) у ст. 1 визначав, що таке єдиний державний реєстр призовників (так званий "Оберіг"). І це — інформаційна комунікаційна система, така база для забезпечення військового обліку громадян.

"Так воно існувало аж до січня 2024 року. Тоді законом 3549 був народжений "Резерв+". А саме, закон був доповнений ст. 14.1, де сказано, що е-кабінет — це персональний кабінет. За допомогою нього призовнику/військовозобов'язаному/резервісту, який пройшов ідентифікацію через банкінг, надається доступ до персональних даних в "Оберегу" (державному реєстрі)…. Все, більше в законі нічого не сказано. Це персональний реєстр, за допомогою якого мені, як призовнику або військовозобов'язаному, надається доступ до "Оберега", — каже адвокат.

У ч. 2 цієї статті йдеться, що порядок ідентифікації в е-кабінеті та перелік послуг визначається Порядком ведення Реєстру, який буде затверджено Кабінетом міністрів. Та положенням про державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки.

"Якщо ми кажемо про "Оберіг", то положення про ведення цього реєстру затверджено Кабінетом міністрів… А що стосується "Резерв+", то про нього немає жодного законодавчого акту у загальному доступі, який би можна було прочитати і зрозуміти, що, для чого і як. В самому цьому реєстрі "Резерв+" зазначено, що постанова, яка врегульовує функціонал застосунку "Резерв+", прийнята 10 травня 2024 року. Наразі текст постанови має обмежений доступ, тому текст не можна переглянути публічно", — зазначив Сімейко.

Адвокат підсумував, що "Резерв+" сьогодні знаходиться поза правовим полем. Повинен бути точно такий же акт, як щодо функціонування "Дії".

"Так, у законі "Про єдиний державний реєстр є згадка про персональний реєстр військовозобов'язаного. Але те, що "Резерв+" є тим реєстром, про який йде мова у законі, немає нормативного акту, крім запевнення посадових осіб у Міноборони", — підсумував адвокат.

Сімейко додав, що для перетину кордону з QR-кодом, потрібно виконати ще дві дії: упорядкувати і унормувати "Резерв+", прийняти постанову Кабміну. По-друге, треба внести зміни до правил перетину кордону.

"У нас керуються правилами перетину державного кордону громадян України. От стоїть чиновник, дивиться — в правилах є такий документ — пропускає. В правилах нема такого документа — не пропустить", — пояснює адвокат.

Тобто, поки цих документів або немає, або вони є в закритому у закритому вигляді і наразі треба чекати подальших публікацій документів, щоб ознайомитися з інформацією.

Що каже Міноборони

У Міноборони наголошують, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність й отримати усю необхідну інформацію.

"Щоб отримати електронний військово-обліковий документ, достатньо авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market", — повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім того, у мобільному додатку з’явилася функція дистанційного виправлення даних. Перший випадок — коли громадянин України є військовослужбовцем, але досі перебуває на обліку. Другий випадок – для тих військовослужбовців, хто отримав у "Резерв+" сповіщення "Дані не знайдено".

Завантажити QR-код виходить не у всіх

Водночас скористатися таким нововведенням можуть не всі власники смартфонів. Найменше скарг з боку власників техніки Apple, оскільки в App Store можна швидко оновити застосунок до версії 1.1.0. (у старіших показувати код не буде).

Власники Android не усі бачать оновлення в Google Play Market. Окрім цього, додаток пропонує знайти певні функції в боковому меню, хоча на Android бокового меню немає.

Власники Android скаржаться на недоопрацювання

Раніше "Телеграф" пояснив, що робити, якщо належного військово-облікового документа немає та потрібно отримати відстрочку від мобілізації.