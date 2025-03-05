Трамп виступить перед Конгресом: що хочуть почути американці і чи турбує їх доля України

Американців найбільше турбує тема зростання цін та інфляція

Президент США Дональд Трамп виступить перед Конгресом з першою промовою. У ній він має намір окреслити свої пріоритети у роботі на поточний рік.

Сам виступ має розпочатися 5 березня о 4.00 за Києвом. Однак видання CBS вже оприлюднило результати опитування щодо того, що хочуть почути американці від свого лідера і які питання найбільше турбують їх.

Як видно в результатах, найбільше простих американців турбують питання інфляції і вони хотіли б почути від Трампа позицію щодо зниження цін. Також до п’ятірки найбільш важливих для громадян США тем увійшло функціонування медичних програм, зниження податків, планування федерального бюджету та зниження державних видатків. Тема "вирішення міжнародних криз" загалом цікава 37% респондентів, що робить її лише дев’ятою у списку пріоритетів.

Цілком імовірно, що саме цим темам і буде присвячено більшу увагу Трампа.

Дуже показовим у цьому опитуванні є пункт "зниження видатків бюджету", оскільки американці здебільшого вважають, що влада витрачає недостатньо практично на всі пункти, які стосуються їхнього повсякденного життя — соціальні та медичні програми, освіта, захист кордонів і витрати на оборону.

А от щодо витрат на зовнішню допомогу, то тут 52% американців вважають, що їх треба знижувати. За їх підвищення виступає лише 16%, а 32% вважають, що чіпати їх не варто.

Окремо було поставлено питання про те, що американці думають про необхідність продовжувати військову допомогу Україні. І як показують результати, для нашої країни не все поки що втрачено, але й особливого оптимізму годувати не варто — 51% за, 49% проти.

При цьому за продовження допомоги здебільшого виступають прихильники демократів, тоді як підтримку Україні висловлює лише приблизно кожен третій республіканець.

Як повідомлялося раніше, 4 березня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, включаючи і передачу обладнання, яке зараз знаходиться на території європейських країн.

При цьому віцепрезидент Джей Ді Венс повідомив, що передача зброї може бути відновлена, якщо буде підписано угоду з видобутку мінералів.