Каву не робить? Незвичайного баристу з хвостом помітили в Одесі (відео)

Мав суворий погляд

В Одесі в одній з маленьких кав'ярень помітили цікавого "баристу". Кіт сидів на місці працівника вагончика, де роблять каву, що здивувало перехожих.

Відповідне відео вже опублікували у мережі. Достеменно не відомо, коли воно було зняте, але у мережі з'явилось 3 березня.

"Одеський бариста", — йдеться у підписі під відео.

На відео, до речі, не видно самого баристи, тому складається враження, що кіт дійсно працівник мережі. Тварина охайна, має нашийник з жетоном, тому зрозуміло — кіт хатній. Ймовірно, сам бариста приніс його на робоче місце, аби пухнастик не сумував вдома сам.

Перехожі на відео жартома просять кота зробити каву, але він не рухається. Пухнастик взагалі не реагував на голос незнайомців.

Користувачі у мережі зауважили, що такий гарний кіт може і не працювати. А дехто підмітив його суровий погляд.

Нагадаємо, в Одесі нещодавно помітили незвичного пасажира тролейбуса. Юнак у костюмі ніндзя заліз на дах транспорту і проїхався. На відео також видно, що він позує, ймовірно, хтось його знімав.

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