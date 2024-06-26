Правила змінилися: скільки часу дійсний електронний військово-обліковий документ і що він має містити
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Військово-обліковий документ в електронній формі дійсний лише за наявності QR-коду
Змінами в Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа (ВОД) для призовників, військовозобов’язаних та резервістів у частині, що стосується його електронної форми, було розширено дані, що містяться в ньому, та введено нові обмеження. Так, наприклад, були змінені строки їх дії.
Про це пише видання NV, посилаючись на інформацію юристів із "Юридичної сотні". Згідно з новими змінами, термін дії електронного військово-облікового документа становить не більше 1 року з дати формування та не може перевищувати термін дії відстрочки (як від базової військової служби, так і від мобілізації).
Крім того, вказується, що військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду і не може використовуватися без нього.
Відтепер військово-обліковий документ (ВОД) в електронній формі має містити такі додаткові відомості з Реєстру:
- адреса місця проживання;
- номери засобів зв’язку;
- адреси електронної пошти (за наявності);
- дата і час оновлення облікових даних.
Постановою передбачено, що містить QR-код, і що він вважається недійсним, якщо на момент зчитування вони не відповідають даним з реєстра.
ВОД в електронній формі може бути роздрукований з обов’язковою наявністю на ньому QR-коду, придатного для зчитування. Це можна зробити:
- самостійно через електронний кабінет;
- через ЦНАП за допомогою порталу Дія (за умови уточнення облікових даних).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці можуть масово отримувати штрафи через ТЦК.