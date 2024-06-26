Правила змінилися: скільки часу дійсний електронний військово-обліковий документ і що він має містити

Військово-обліковий документ в електронній формі дійсний лише за наявності QR-коду

Змінами в Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа (ВОД) для призовників, військовозобов’язаних та резервістів у частині, що стосується його електронної форми, було розширено дані, що містяться в ньому, та введено нові обмеження. Так, наприклад, були змінені строки їх дії.

Про це пише видання NV, посилаючись на інформацію юристів із "Юридичної сотні". Згідно з новими змінами, термін дії електронного військово-облікового документа становить не більше 1 року з дати формування та не може перевищувати термін дії відстрочки (як від базової військової служби, так і від мобілізації).

Крім того, вказується, що військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду і не може використовуватися без нього.

Відтепер військово-обліковий документ (ВОД) в електронній формі має містити такі додаткові відомості з Реєстру:

адреса місця проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності);

дата і час оновлення облікових даних.

Постановою передбачено, що містить QR-код, і що він вважається недійсним, якщо на момент зчитування вони не відповідають даним з реєстра.

ВОД в електронній формі може бути роздрукований з обов’язковою наявністю на ньому QR-коду, придатного для зчитування. Це можна зробити:

самостійно через електронний кабінет;

через ЦНАП за допомогою порталу Дія (за умови уточнення облікових даних).

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