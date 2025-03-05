Страховий стаж в 45 років. Якою буде пенсія у чоловіка, що має не більше 15 тис зарплати

Аби в 65 років мати 45 років стажу, потрібно почати працювати у 20 років

Розмір пенсії в Україні залежить не тільки від розміру зарплати, а й страхового стажу. Якою очікується сума виплати у березні, якщо особа в 65 років має 45 років стажу.

Аби вирахувати суму пенсії, "Телеграф" використав спеціальний пенсійний калькулятор. Така виплата була вирахувана на загальних умовах.

Згідно з ним, чоловік, що у 65 років вирішив оформити пенсійне нарахування, маючи 45 років страхового стажу та щомісячну заробітну плату в 15 тисяч гривень, у березні поточного року розраховує на виплату в 9790 гривень.

Зауважте, що ми не відмічали у пенсійному калькуляторі пільгові категорії населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Варто нагадати, аби вийти на відпочинок у 2025 році, 65-річним українцям потрібно мати від 15 до 22 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що певна категорія літніх осіб в Україні, що не працюють, отримає надбавку до своїх виплат в розмірі майже 1200 гривень.