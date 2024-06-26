Нет электронного военного билета: совет адвоката, как поступить

Выход из ситуации очень прост

В приложении "Резерв+" на данный момент доступен военно-учетный документ в электронном виде. Эта функция даст возможность военнообязанным пользоваться программой вместо бумажного военного билета.

Что делать, если не хочется пользоваться "Резерв+" или нет доступа к этой программе? Как поступить в этой ситуации, в своем Телеграм-канале рассказала адвокат Дарья Тараненко.

"Но те, кто по каким-то причинам не хотели пользоваться "Резерв+", собственно, не имели доступа к этой опции и если у них на руках нет бумажных военно-учетных документов, то была проблема. И вот таким образом государство решило эту проблему — дает возможность получить эту распечатку при обращении в ЦНАП" — отметила Дарья.

Для получения электронного билета необходимо пройти процедуру уточнения данных в процессе обращения в Центр предоставления административных услуг (далее – ЦНАП). ЦНАП может либо выдать на руки распечатку, либо отправить ее по электронной почте. QR-код на этом электронном билете будет содержать информацию о личности.

По словам адвоката, QR-код может снять проблему необходимости предъявить военно-учетный документ на улице при проверке и уберечь от штрафа за отсутствие документа. Однако наличие QR-код не означает, что у представителей ТЦК и полиции не может быть других вопросов к человеку.

Ранее мы рассказывали, сколько времени действителен электронный военно-учетный документ. К документу существует несколько требований.