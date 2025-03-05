Німеччина має намір виділити великий пакет допомоги Україні: його блокував Шольц

Кошти хочуть виділити "швидко"

Голова німецької партії ХДС Фрідріх Мерц після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро. Ці кошти були заблоковані його попередником Олафом Шольцем.

Про це пише Le Monde. Мерц повідомив, що в середу він має намір провести зустріч із Шольцом та обговорити низку питань, включаючи й допомогу Україні.

"Ми припускаємо, що кошти буде виділено швидко", — сказав ймовірний майбутній канцлер Німеччини.

Видання зазначає, що німецькі консерватори ХДС/ХСС ведуть переговори з соціал-демократами Шольца про можливу коаліцію та формування уряду. У вівторок вони зробили заяви про намір виділити кілька сотень мільярдів євро на розвиток оборонних можливостей та економіки. Ця заява прозвучала на тлі віддалення США від Європи та погроз запровадити нові мита.

"З огляду на небезпеки, що загрожують нашій свободі та миру на нашому континенті, девізом нашої оборони має бути: За будь-яку ціну!", — сказав Мерц.

Повідомляється, що аналогічний девіз використав у 2012 році тодішній президент Європейського центробанку Маріо Драгі щодо захисту євро.

Також зазначається, що наступного тижня Бундестаг має проголосувати за перегляд конституційних норм щодо обмеження дефіциту держбюджету, перш ніж порушувати питання збільшення військових витрат.

Як повідомлялося раніше, напередодні Мерц повідомив, що Німеччина за керівництва ХДС прагнутиме досягти незалежності Європи від США в економічному та оборонному планах.